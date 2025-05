Synapse (SYN) යනු කුමක්ද

Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

Synapse මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Synapse,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SYN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Synapseමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Synapse මිල ඉතිහාසය

SYNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SYNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Synapse මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SYN දේශීය මුදල් වෙත

1SYN සිට VNDවෙත ₫ 6,171.7887 1SYN සිට AUDවෙත A$ 0.375492 1SYN සිට GBPවෙත £ 0.180525 1SYN සිට EURවෙත € 0.214223 1SYN සිට USDවෙත $ 0.2407 1SYN සිට MYRවෙත RM 1.030196 1SYN සිට TRYවෙත ₺ 9.312683 1SYN සිට JPYවෙත ¥ 35.110909 1SYN සිට RUBවෙත ₽ 19.37635 1SYN සිට INRවෙත ₹ 20.589478 1SYN සිට IDRවෙත Rp 3,945.901008 1SYN සිට KRWවෙත ₩ 337.114792 1SYN සිට PHPවෙත ₱ 13.426246 1SYN සිට EGPවෙත £E. 12.068698 1SYN සිට BRLවෙත R$ 1.357548 1SYN සිට CADවෙත C$ 0.33698 1SYN සිට BDTවෙත ৳ 29.264306 1SYN සිට NGNවෙත ₦ 385.12 1SYN සිට UAHවෙත ₴ 9.98905 1SYN සිට VESවෙත Bs 22.1444 1SYN සිට PKRවෙත Rs 67.838888 1SYN සිට KZTවෙත ₸ 122.992886 1SYN සිට THBවෙත ฿ 7.998461 1SYN සිට TWDවෙත NT$ 7.261919 1SYN සිට AEDවෙත د.إ 0.883369 1SYN සිට CHFවෙත Fr 0.199781 1SYN සිට HKDවෙත HK$ 1.87746 1SYN සිට MADවෙත .د.م 2.236103 1SYN සිට MXNවෙත $ 4.686429

Synapse සම්පත්

Synapse පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Synapse පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Synapse (SYN) හි මිල කීයද? Synapse (SYN)හි සජීවී මිල 0.2407 USD වේ. Synapse (SYN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Synapse හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 44.52M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SYNහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2407 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Synapse (SYN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Synapse (SYN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 184.95M USD වේ. Synapse (SYN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Synapse (SYN) හි ඉහළම මිල 5.199 USD වේ. Synapse (SYN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Synapse (SYN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.10M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

