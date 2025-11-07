හුවමාරුවDEX+
සජීවී mindshare සඳහා අද මිල 0 USD කි. MINDSHARE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MINDSHARE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MINDSHARE ගැන වැඩි විස්තර

MINDSHARE මිල තොරතුරු

MINDSHARE යනු කුමක්ද

MINDSHARE ධවල පත්‍රිකාව

MINDSHARE නිල වෙබ් අඩවිය

MINDSHARE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MINDSHARE මිල පුරෝකථනය

mindshare ලාංඡනය

mindshare මිල (MINDSHARE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MINDSHARE සිට USD සජීවී මිල:

$0.00037734
$0.00037734$0.00037734
-4.40%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
mindshare (MINDSHARE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:40:06 (UTC+8)

mindshare (MINDSHARE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00243364
$ 0.00243364$ 0.00243364

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-4.15%

-6.66%

-6.66%

mindshare (MINDSHARE) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර MINDSHARE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MINDSHAREහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00243364 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MINDSHARE පසුගිය පැය තුල, -0.22% කින්, පැය 24 තුල, -4.15% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.66% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

mindshare (MINDSHARE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 377.32K
$ 377.32K$ 377.32K

--
----

$ 377.32K
$ 377.32K$ 377.32K

999.95M
999.95M 999.95M

999,949,315.206204
999,949,315.206204 999,949,315.206204

mindshare හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 377.32K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.95M සමඟින් MINDSHARE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999949315.206204 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 377.32K කි.

mindshare (MINDSHARE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, mindshareහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, mindshareහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, mindshareහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, mindshareහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-4.15%
දින 30 යි$ 0-47.71%
දින 60 යි$ 0-62.12%
දින 90 යි$ 0--

mindshare (MINDSHARE) යනු කුමක්ද

Sure people will call me crazy till I make it happen. Then they might call me genius! It’s really simple though if you think about it. Create a community, create AI tools to sell for profit, utilize a world wide community to sell, use profits to buy back coins/ burn, to purchase RWA to generate profit, build homeless complex’s, set up staking contracts/ dexs and create NFT’s. Sure it’s gonna take a village but it’s better than just a hype coin. What if a memecoin turned into a business. This is a community take over

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

mindshare මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ mindshare (MINDSHARE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ mindshare (MINDSHARE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? mindshare සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් mindshare මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MINDSHARE දේශීය මුදල් වෙත

mindshare (MINDSHARE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

mindshareMINDSHARE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MINDSHARE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: mindshare (MINDSHARE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

mindshare (MINDSHARE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MINDSHARE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
MINDSHARE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MINDSHARE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
mindshare හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MINDSHARE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 377.32K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MINDSHARE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MINDSHARE හි සංසරණ සැපයුම 999.95M USD වේ.
MINDSHARE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00243364 USD ක ATH මිලක් MINDSHARE අත්කර ගති.
MINDSHARE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් MINDSHARE අත්කර ගති.
MINDSHARE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MINDSHARE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MINDSHARE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MINDSHARE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MINDSHARE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:40:06 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

