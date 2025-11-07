Koru මිල (KORU)
-1.64%
-12.41%
-31.38%
-31.38%
Koru (KORU) තත්ය කාලීන මිල $0.00005186. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00005203 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00005933 ක උපරිම අගයක් අතර KORU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. KORUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00034359 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00005203 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව KORU පසුගිය පැය තුල, -1.64% කින්, පැය 24 තුල, -12.41% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -31.38% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Koru හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 25.64K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 494.41M සමඟින් KORU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 494408539.521854 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 25.64K කි.
අද දිනය තුළ, Koruහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Koruහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000302325 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Koruහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000367122 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Koruහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001135261621664648 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-12.41%
|දින 30 යි
|$ -0.0000302325
|-58.29%
|දින 60 යි
|$ -0.0000367122
|-70.79%
|දින 90 යි
|$ -0.0001135261621664648
|-68.64%
$KORU is the first 100% community airdrop on SOL. $KORU airdropped close to 100% of the supply to our community. $KORU's also building an entire ecosystem with its own NFT collection and Memecoin Trading APP, where $KORU's one of the most important assets. Both its NFT collection and Memecoin Trading APP are close to release. The initial phase of the Trading APP will be as a beta for our whales. Once that's over, we'll be able to release a full version of it. Both the NFT collection and the Trading APP will also help us make $KORU deflationary by using different mechanisms where people can spend $KORU which we eventually burn. (Like NFT art reveal, spending $KORU to create trading tournaments on our APP, etc).
KoruKORU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් KORU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
