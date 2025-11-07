හුවමාරුවDEX+
සජීවී Freya Protocol සඳහා අද මිල 0.00918559 USD කි. FREYA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FREYA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FREYA ගැන වැඩි විස්තර

FREYA මිල තොරතුරු

FREYA යනු කුමක්ද

FREYA ධවල පත්‍රිකාව

FREYA නිල වෙබ් අඩවිය

FREYA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FREYA මිල පුරෝකථනය

Freya Protocol ලාංඡනය

Freya Protocol මිල (FREYA)

1 FREYA සිට USD සජීවී මිල:

$0.00918559
$0.00918559$0.00918559
-9.30%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Freya Protocol (FREYA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:50:15 (UTC+8)

Freya Protocol (FREYA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00875632
$ 0.00875632$ 0.00875632
පැය 24 පහළ
$ 0.01026392
$ 0.01026392$ 0.01026392
24H ඉහළ

$ 0.00875632
$ 0.00875632$ 0.00875632

$ 0.01026392
$ 0.01026392$ 0.01026392

$ 0.04563979
$ 0.04563979$ 0.04563979

$ 0
$ 0$ 0

-0.70%

-9.39%

-12.44%

-12.44%

Freya Protocol (FREYA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00918559. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00875632 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01026392 ක උපරිම අගයක් අතර FREYA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FREYAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04563979 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FREYA පසුගිය පැය තුල, -0.70% කින්, පැය 24 තුල, -9.39% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.44% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Freya Protocol (FREYA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

--
----

$ 5.01M
$ 5.01M$ 5.01M

500.31M
500.31M 500.31M

548,599,973.8588991
548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

Freya Protocol හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.57M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 500.31M සමඟින් FREYA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 548599973.8588991 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.01M කි.

Freya Protocol (FREYA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Freya Protocolහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000952566761492669 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Freya Protocolහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0030125814 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Freya Protocolහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0034572319 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Freya Protocolහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.001300013069794682 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000952566761492669-9.39%
දින 30 යි$ -0.0030125814-32.79%
දින 60 යි$ -0.0034572319-37.63%
දින 90 යි$ -0.001300013069794682-12.39%

Freya Protocol (FREYA) යනු කුමක්ද

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Freya Protocol මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Freya Protocol (FREYA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Freya Protocol (FREYA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Freya Protocol සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Freya Protocol මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FREYA දේශීය මුදල් වෙත

Freya Protocol (FREYA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Freya ProtocolFREYA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FREYA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Freya Protocol (FREYA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Freya Protocol (FREYA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FREYA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00918559 USD වේ.
FREYA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FREYA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00918559 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Freya Protocol හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FREYA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 4.57M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FREYA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FREYA හි සංසරණ සැපයුම 500.31M USD වේ.
FREYA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.04563979 USD ක ATH මිලක් FREYA අත්කර ගති.
FREYA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් FREYA අත්කර ගති.
FREYA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FREYA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FREYA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FREYA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FREYA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:50:15 (UTC+8)

Freya Protocol (FREYA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

