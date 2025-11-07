Freya Protocol මිල (FREYA)
Freya Protocol (FREYA) තත්ය කාලීන මිල $0.00918559. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00875632 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01026392 ක උපරිම අගයක් අතර FREYA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FREYAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04563979 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FREYA පසුගිය පැය තුල, -0.70% කින්, පැය 24 තුල, -9.39% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.44% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Freya Protocol හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.57M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 500.31M සමඟින් FREYA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 548599973.8588991 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.01M කි.
අද දිනය තුළ, Freya Protocolහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000952566761492669 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Freya Protocolහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0030125814 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Freya Protocolහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0034572319 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Freya Protocolහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.001300013069794682 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.000952566761492669
|-9.39%
|දින 30 යි
|$ -0.0030125814
|-32.79%
|දින 60 යි
|$ -0.0034572319
|-37.63%
|දින 90 යි
|$ -0.001300013069794682
|-12.39%
Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
