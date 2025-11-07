හුවමාරුවDEX+
සජීවී CryptoLoots සඳහා අද මිල 0.00010337 USD කි. CLOOTS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CLOOTS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CLOOTS ගැන වැඩි විස්තර

CLOOTS මිල තොරතුරු

CLOOTS යනු කුමක්ද

CLOOTS නිල වෙබ් අඩවිය

CLOOTS ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CLOOTS මිල පුරෝකථනය

CryptoLoots ලාංඡනය

CryptoLoots මිල (CLOOTS)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 CLOOTS සිට USD සජීවී මිල:

+1.40%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
CryptoLoots (CLOOTS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:25:46 (UTC+8)

CryptoLoots (CLOOTS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

CryptoLoots (CLOOTS) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00010337. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00009715 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0001133 ක උපරිම අගයක් අතර CLOOTS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CLOOTSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00211204 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00002913 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CLOOTS පසුගිය පැය තුල, -0.64% කින්, පැය 24 තුල, +3.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.97% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

CryptoLoots (CLOOTS) වෙළඳපල තොරතුරු

CryptoLoots හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 101.84K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 985.21M සමඟින් CLOOTS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 985206138.46286 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 101.84K කි.

CryptoLoots (CLOOTS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, CryptoLootsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, CryptoLootsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000846148 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, CryptoLootsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000333645 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, CryptoLootsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+3.00%
දින 30 යි$ +0.0000846148+81.86%
දින 60 යි$ -0.0000333645-32.27%
දින 90 යි$ 0--

CryptoLoots (CLOOTS) යනු කුමක්ද

CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.

Cryptoloots

Copy

tokenomicsToken CryptoLoots

The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.

The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.

Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

CryptoLoots (CLOOTS) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

CryptoLoots මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ CryptoLoots (CLOOTS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ CryptoLoots (CLOOTS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? CryptoLoots සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් CryptoLoots මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

CLOOTS දේශීය මුදල් වෙත

CryptoLoots (CLOOTS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CryptoLootsCLOOTS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CLOOTS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: CryptoLoots (CLOOTS) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

CryptoLoots (CLOOTS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CLOOTS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00010337 USD වේ.
CLOOTS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CLOOTS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00010337 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
CryptoLoots හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CLOOTS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 101.84K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CLOOTS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CLOOTS හි සංසරණ සැපයුම 985.21M USD වේ.
CLOOTS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00211204 USD ක ATH මිලක් CLOOTS අත්කර ගති.
CLOOTS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00002913 USD ක ATL මිලක් CLOOTS අත්කර ගති.
CLOOTS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CLOOTS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී CLOOTS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CLOOTS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CLOOTS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:25:46 (UTC+8)

