ANGL TOKEN (ANGL) තත්ය කාලීන මිල $0.00339068. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.003353 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00383102 ක උපරිම අගයක් අතර ANGL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ANGLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01037575 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0008454 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ANGL පසුගිය පැය තුල, +0.39% කින්, පැය 24 තුල, +0.40% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.52% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
ANGL TOKEN හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 729.02K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 215.00M සමඟින් ANGL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.39M කි.
අද දිනය තුළ, ANGL TOKENහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ANGL TOKENහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002055898 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ANGL TOKENහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008441046 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ANGL TOKENහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.002888887809192192 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+0.40%
|දින 30 යි
|$ -0.0002055898
|-6.06%
|දින 60 යි
|$ -0.0008441046
|-24.89%
|දින 90 යි
|$ -0.002888887809192192
|-46.00%
$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.
ANGL TOKENANGL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ANGL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|10-05 21:29:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|දාම-මත දත්ත
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
