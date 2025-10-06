සජීවී ANGL TOKEN සඳහා අද මිල 0.00339068 USD කි. ANGL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ANGL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී ANGL TOKEN සඳහා අද මිල 0.00339068 USD කි. ANGL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ANGL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ANGL TOKEN මිල (ANGL)

$0.00338335
0.00%1D
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:30:41 (UTC+8)

ANGL TOKEN (ANGL) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.003353
පැය 24 පහළ
$ 0.00383102
24H ඉහළ

$ 0.003353
$ 0.00383102
$ 0.01037575
$ 0.0008454
+0.39%

+0.40%

-3.52%

-3.52%

ANGL TOKEN (ANGL) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00339068. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.003353 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00383102 ක උපරිම අගයක් අතර ANGL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ANGLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01037575 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0008454 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ANGL පසුගිය පැය තුල, +0.39% කින්, පැය 24 තුල, +0.40% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.52% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

ANGL TOKEN (ANGL) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 729.02K
--
$ 3.39M
215.00M
1,000,000,000.0
ANGL TOKEN හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 729.02K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 215.00M සමඟින් ANGL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.39M කි.

ANGL TOKEN (ANGL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, ANGL TOKENහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ANGL TOKENහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002055898 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ANGL TOKENහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008441046 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ANGL TOKENහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.002888887809192192 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.40%
දින 30 යි$ -0.0002055898-6.06%
දින 60 යි$ -0.0008441046-24.89%
දින 90 යි$ -0.002888887809192192-46.00%

ANGL TOKEN (ANGL) යනු කුමක්ද

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

ANGL TOKEN මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ ANGL TOKEN (ANGL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ ANGL TOKEN (ANGL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? ANGL TOKEN සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් ANGL TOKEN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ANGL TOKEN (ANGL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ANGL TOKENANGL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ANGL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ANGL TOKEN (ANGL) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

ANGL TOKEN (ANGL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ANGL හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00339068 USD වේ.
ANGL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ANGL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00339068 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
ANGL TOKEN හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ANGL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 729.02K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ANGL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ANGL හි සංසරණ සැපයුම 215.00M USD වේ.
ANGL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.01037575 USD ක ATH මිලක් ANGL අත්කර ගති.
ANGL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0008454 USD ක ATL මිලක් ANGL අත්කර ගති.
ANGL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ANGL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ANGL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ANGL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ANGL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:30:41 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.