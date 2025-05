MINT (MINT) යනු කුමක්ද

Mint is the L2 blockchain connecting global consumers with NFTs.

MEXC වෙතින් MINT ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MINT ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MINT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MINT ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MINT මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MINT මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ MINT,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MINT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ MINTමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

MINT මිල ඉතිහාසය

MINTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MINTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ MINT මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

MINT (MINT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MINT මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MINT MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1MINT සිට VNDවෙත ₫ 376.15347 1MINT සිට AUDවෙත A$ 0.0227385 1MINT සිට GBPවෙත £ 0.0110025 1MINT සිට EURවෙත € 0.0130563 1MINT සිට USDවෙත $ 0.01467 1MINT සිට MYRවෙත RM 0.0627876 1MINT සිට TRYවෙත ₺ 0.5672889 1MINT සිට JPYවෙත ¥ 2.1396195 1MINT සිට RUBවෙත ₽ 1.1806416 1MINT සිට INRවෙත ₹ 1.2544317 1MINT සිට IDRවෙත Rp 240.4917648 1MINT සිට KRWවෙත ₩ 20.4887088 1MINT සිට PHPවෙත ₱ 0.8178525 1MINT සිට EGPවෙත £E. 0.7354071 1MINT සිට BRLවෙත R$ 0.0824454 1MINT සිට CADවෙත C$ 0.0203913 1MINT සිට BDTවෙත ৳ 1.7835786 1MINT සිට NGNවෙත ₦ 23.472 1MINT සිට UAHවෙත ₴ 0.608805 1MINT සිට VESවෙත Bs 1.34964 1MINT සිට PKRවෙත Rs 4.1345928 1MINT සිට KZTවෙත ₸ 7.4960766 1MINT සිට THBවෙත ฿ 0.488511 1MINT සිට TWDවෙත NT$ 0.4425939 1MINT සිට AEDවෙත د.إ 0.0538389 1MINT සිට CHFවෙත Fr 0.0121761 1MINT සිට HKDවෙත HK$ 0.114426 1MINT සිට MADවෙත .د.م 0.1362843 1MINT සිට MXNවෙත $ 0.2837178

MINT පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MINT පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද MINT (MINT) හි මිල කීයද? MINT (MINT)හි සජීවී මිල 0.01467 USD වේ. MINT (MINT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? MINT හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MINTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01467 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. MINT (MINT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? MINT (MINT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. MINT (MINT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, MINT (MINT) හි ඉහළම මිල 0.1147 USD වේ. MINT (MINT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? MINT (MINT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 74.46K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.