Yield Guild Games (YGG) යනු කුමක්ද

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Yield Guild Games මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Yield Guild Games,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. YGG හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Yield Guild Gamesමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Yield Guild Games මිල ඉතිහාසය

YGGහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් YGGහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Yield Guild Games මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Yield Guild Games (YGG) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Yield Guild Games මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Yield Guild Games MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

YGG දේශීය මුදල් වෙත

Yield Guild Games සම්පත්

Yield Guild Games පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Yield Guild Games පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Yield Guild Games (YGG) හි මිල කීයද? Yield Guild Games (YGG)හි සජීවී මිල 0,2238 USD වේ. Yield Guild Games (YGG) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Yield Guild Games හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 117,78M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ YGGහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0,2238 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Yield Guild Games (YGG) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Yield Guild Games (YGG) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 526,29M USD වේ. Yield Guild Games (YGG) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, Yield Guild Games (YGG) හි ඉහළම මිල 11,5 USD වේ. Yield Guild Games (YGG) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Yield Guild Games (YGG) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1,50M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

