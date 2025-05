xx network (XX) යනු කුමක්ද

The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.

xx network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ xx network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමත සහ දැනුවත් කිරීමටය.

xx network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ xx network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ xx networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

xx network මිල ඉතිහාසය

XXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ xx network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

xx network (XX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

xx network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි!

1XX සිට VNDවෙත ₫ 667.17882 1XX සිට AUDවෙත A$ 0.040331 1XX සිට GBPවෙත £ 0.019515 1XX සිට EURවෙත € 0.0231578 1XX සිට USDවෙත $ 0.02602 1XX සිට MYRවෙත RM 0.1113656 1XX සිට TRYවෙත ₺ 1.0077546 1XX සිට JPYවෙත ¥ 3.7955374 1XX සිට RUBවෙත ₽ 2.090707 1XX සිට INRවෙත ₹ 2.2252304 1XX සිට IDRවෙත Rp 433.6664932 1XX සිට KRWවෙත ₩ 36.4425712 1XX සිට PHPවෙත ₱ 1.4511354 1XX සිට EGPවෙත £E. 1.304903 1XX සිට BRLවෙත R$ 0.1464926 1XX සිට CADවෙත C$ 0.0361678 1XX සිට BDTවෙත ৳ 3.1554454 1XX සිට NGNවෙත ₦ 41.632 1XX සිට UAHවෙත ₴ 1.0787892 1XX සිට VESවෙත Bs 2.39384 1XX සිට PKRවෙත Rs 7.3108394 1XX සිට KZTවෙත ₸ 13.2821692 1XX සිට THBවෙත ฿ 0.8685476 1XX සිට TWDවෙත NT$ 0.7850234 1XX සිට AEDවෙත د.إ 0.0954934 1XX සිට CHFවෙත Fr 0.0215966 1XX සිට HKDවෙත HK$ 0.202956 1XX සිට MADවෙත .د.م 0.2427666 1XX සිට MXNවෙත $ 0.5045278

xx network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: xx network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද xx network (XX) හි මිල කීයද? xx network (XX)හි සජීවී මිල 0.02602 USD වේ. xx network (XX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? xx network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02602 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. xx network (XX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? xx network (XX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. xx network (XX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, xx network (XX) හි ඉහළම මිල 0.77 USD වේ. xx network (XX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? xx network (XX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 164.13K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

