Verge (XVG) යනු කුමක්ද

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

MEXC වෙතින් Verge ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Verge ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XVG ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Verge ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Verge මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Verge මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Verge,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XVG හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Vergeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Verge මිල ඉතිහාසය

XVGහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XVGහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Verge මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Verge (XVG) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Verge මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Verge MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

XVG දේශීය මුදල් වෙත

1XVG සිට VNDවෙත ₫ 176.487003 1XVG සිට AUDවෙත A$ 0.01066865 1XVG සිට GBPවෙත £ 0.00516225 1XVG සිට EURවෙත € 0.00612587 1XVG සිට USDවෙත $ 0.006883 1XVG සිට MYRවෙත RM 0.02945924 1XVG සිට TRYවෙත ₺ 0.26657859 1XVG සිට JPYවෙත ¥ 1.00402321 1XVG සිට RUBවෙත ₽ 0.55304905 1XVG සිට INRවෙත ₹ 0.58863416 1XVG සිට IDRවෙත Rp 114.71662078 1XVG සිට KRWවෙත ₩ 9.64005448 1XVG සිට PHPවෙත ₱ 0.38386491 1XVG සිට EGPවෙත £E. 0.34518245 1XVG සිට BRLවෙත R$ 0.03875129 1XVG සිට CADවෙත C$ 0.00956737 1XVG සිට BDTවෙත ৳ 0.83470141 1XVG සිට NGNවෙත ₦ 11.0128 1XVG සිට UAHවෙත ₴ 0.28536918 1XVG සිට VESවෙත Bs 0.633236 1XVG සිට PKRවෙත Rs 1.93391651 1XVG සිට KZTවෙත ₸ 3.51349618 1XVG සිට THBවෙත ฿ 0.22975454 1XVG සිට TWDවෙත NT$ 0.20766011 1XVG සිට AEDවෙත د.إ 0.02526061 1XVG සිට CHFවෙත Fr 0.00571289 1XVG සිට HKDවෙත HK$ 0.0536874 1XVG සිට MADවෙත .د.م 0.06421839 1XVG සිට MXNවෙත $ 0.13346137

Verge සම්පත්

Verge පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Verge පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Verge (XVG) හි මිල කීයද? Verge (XVG)හි සජීවී මිල 0.006883 USD වේ. Verge (XVG) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Verge හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 113.72M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XVGහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.006883 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Verge (XVG) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Verge (XVG) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 16.52B USD වේ. Verge (XVG) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Verge (XVG) හි ඉහළම මිල 0.113 USD වේ. Verge (XVG) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Verge (XVG) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 3.16M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

