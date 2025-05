Avalaunch (XAVA) යනු කුමක්ද

Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.

Avalaunch ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XAVA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Avalaunch ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, Avalaunch මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමත සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Avalaunch මිල පුරෝකථනය

Avalaunch මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Avalaunch,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XAVA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද?

Avalaunch මිල ඉතිහාසය

Avalaunch මිල ඉතිහාසය

XAVAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XAVAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක.

Avalaunch (XAVA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Avalaunch (XAVA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Avalaunch මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි!

XAVA දේශීය මුදල් වෙත

Avalaunch සම්පත්

Avalaunch පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Avalaunch පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Avalaunch (XAVA) හි මිල කීයද? Avalaunch (XAVA)හි සජීවී මිල 0.2703 USD වේ. Avalaunch (XAVA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Avalaunch හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XAVAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2703 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Avalaunch (XAVA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Avalaunch (XAVA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Avalaunch (XAVA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, Avalaunch (XAVA) හි ඉහළම මිල 20.7 USD වේ. Avalaunch (XAVA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Avalaunch (XAVA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 56.56K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

