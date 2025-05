Vine Coin (VINE) යනු කුමක්ද

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

MEXC වෙතින් Vine Coin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Vine Coin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VINE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Vine Coin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Vine Coin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Vine Coin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Vine Coin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VINE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Vine Coinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Vine Coin මිල ඉතිහාසය

VINEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VINEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Vine Coin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Vine Coin (VINE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Vine Coin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Vine Coin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VINE දේශීය මුදල් වෙත

1VINE සිට VNDවෙත ₫ 1,365.89607 1VINE සිට AUDවෙත A$ 0.0825685 1VINE සිට GBPවෙත £ 0.0399525 1VINE සිට EURවෙත € 0.0474103 1VINE සිට USDවෙත $ 0.05327 1VINE සිට MYRවෙත RM 0.2279956 1VINE සිට TRYවෙත ₺ 2.0636798 1VINE සිට JPYවෙත ¥ 7.7672987 1VINE සිට RUBවෙත ₽ 4.2802445 1VINE සිට INRවෙත ₹ 4.5572485 1VINE සිට IDRවෙත Rp 887.8329782 1VINE සිට KRWවෙත ₩ 74.503422 1VINE සිට PHPවෙත ₱ 2.9719333 1VINE සිට EGPවෙත £E. 2.6725559 1VINE සිට BRLවෙත R$ 0.2999101 1VINE සිට CADවෙත C$ 0.0740453 1VINE සිට BDTවෙත ৳ 6.4600529 1VINE සිට NGNවෙත ₦ 85.232 1VINE සිට UAHවෙත ₴ 2.2085742 1VINE සිට VESවෙත Bs 4.90084 1VINE සිට PKRවෙත Rs 14.9672719 1VINE සිට KZTවෙත ₸ 27.1922042 1VINE සිට THBවෙත ฿ 1.7786853 1VINE සිට TWDවෙත NT$ 1.6076886 1VINE සිට AEDවෙත د.إ 0.1955009 1VINE සිට CHFවෙත Fr 0.0442141 1VINE සිට HKDවෙත HK$ 0.415506 1VINE සිට MADවෙත .د.م 0.4970091 1VINE සිට MXNවෙත $ 1.0329053

Vine Coin සම්පත්

Vine Coin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Vine Coin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Vine Coin (VINE) හි මිල කීයද? Vine Coin (VINE)හි සජීවී මිල 0.05327 USD වේ. Vine Coin (VINE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Vine Coin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 53.27M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VINEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.05327 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Vine Coin (VINE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Vine Coin (VINE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 999.99M USD වේ. Vine Coin (VINE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Vine Coin (VINE) හි ඉහළම මිල 0.48 USD වේ. Vine Coin (VINE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Vine Coin (VINE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 7.33M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.