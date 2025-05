Viction (VIC) යනු කුමක්ද

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

MEXC වෙතින් Viction ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Viction ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VIC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Viction ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Viction මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Viction මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Viction,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VIC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Victionමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Viction මිල ඉතිහාසය

VICහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VICහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Viction මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Viction (VIC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Viction මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Viction MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VIC දේශීය මුදල් වෙත

1VIC සිට VNDවෙත ₫ 6,351.2757 1VIC සිට AUDවෙත A$ 0.383935 1VIC සිට GBPවෙත £ 0.185775 1VIC සිට EURවෙත € 0.220453 1VIC සිට USDවෙත $ 0.2477 1VIC සිට MYRවෙත RM 1.060156 1VIC සිට TRYවෙත ₺ 9.595898 1VIC සිට JPYවෙත ¥ 36.117137 1VIC සිට RUBවෙත ₽ 19.902695 1VIC සිට INRවෙත ₹ 21.190735 1VIC සිට IDRවෙත Rp 4,128.331682 1VIC සිට KRWවෙත ₩ 346.43322 1VIC සිට PHPවෙත ₱ 13.819183 1VIC සිට EGPවෙත £E. 12.427109 1VIC සිට BRLවෙත R$ 1.394551 1VIC සිට CADවෙත C$ 0.344303 1VIC සිට BDTවෙත ৳ 30.038579 1VIC සිට NGNවෙත ₦ 396.32 1VIC සිට UAHවෙත ₴ 10.269642 1VIC සිට VESවෙත Bs 22.7884 1VIC සිට PKRවෙත Rs 69.596269 1VIC සිට KZTවෙත ₸ 126.440942 1VIC සිට THBවෙත ฿ 8.270703 1VIC සිට TWDවෙත NT$ 7.475586 1VIC සිට AEDවෙත د.إ 0.909059 1VIC සිට CHFවෙත Fr 0.205591 1VIC සිට HKDවෙත HK$ 1.93206 1VIC සිට MADවෙත .د.م 2.311041 1VIC සිට MXNවෙත $ 4.802903

Viction සම්පත්

Viction පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Viction පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Viction (VIC) හි මිල කීයද? Viction (VIC)හි සජීවී මිල 0.2477 USD වේ. Viction (VIC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Viction හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 29.97M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VICහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2477 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Viction (VIC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Viction (VIC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 120.99M USD වේ. Viction (VIC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Viction (VIC) හි ඉහළම මිල 3.915 USD වේ. Viction (VIC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Viction (VIC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 75.61K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

