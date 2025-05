Supra (SUPRA) යනු කුමක්ද

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

MEXC වෙතින් Supra ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Supra ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Supra මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Supra,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SUPRA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Supraමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Supra මිල ඉතිහාසය

SUPRAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SUPRAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Supra මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Supra (SUPRA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Supra මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Supra MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1SUPRA සිට VNDවෙත ₫ 172.102392 1SUPRA සිට AUDවෙත A$ 0.0104036 1SUPRA සිට GBPවෙත £ 0.005034 1SUPRA සිට EURවෙත € 0.00597368 1SUPRA සිට USDවෙත $ 0.006712 1SUPRA සිට MYRවෙත RM 0.02872736 1SUPRA සිට TRYවෙත ₺ 0.26002288 1SUPRA සිට JPYවෙත ¥ 0.978274 1SUPRA සිට RUBවෙත ₽ 0.5393092 1SUPRA සිට INRවෙත ₹ 0.57414448 1SUPRA සිට IDRවෙත Rp 111.86662192 1SUPRA සිට KRWවෙත ₩ 9.37424768 1SUPRA සිට PHPවෙත ₱ 0.37446248 1SUPRA සිට EGPවෙත £E. 0.33680816 1SUPRA සිට BRLවෙත R$ 0.03778856 1SUPRA සිට CADවෙත C$ 0.00932968 1SUPRA සිට BDTවෙත ৳ 0.81396424 1SUPRA සිට NGNවෙත ₦ 10.7392 1SUPRA සිට UAHවෙත ₴ 0.27827952 1SUPRA සිට VESවෙත Bs 0.617504 1SUPRA සිට PKRවෙත Rs 1.88587064 1SUPRA සිට KZTවෙත ₸ 3.42620752 1SUPRA සිට THBවෙත ฿ 0.22397944 1SUPRA සිට TWDවෙත NT$ 0.20250104 1SUPRA සිට AEDවෙත د.إ 0.02463304 1SUPRA සිට CHFවෙත Fr 0.00557096 1SUPRA සිට HKDවෙත HK$ 0.0523536 1SUPRA සිට MADවෙත .د.م 0.06262296 1SUPRA සිට MXNවෙත $ 0.13007856

Supra පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Supra පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Supra (SUPRA) හි මිල කීයද? Supra (SUPRA)හි සජීවී මිල 0.006712 USD වේ. Supra (SUPRA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Supra හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 92.68M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SUPRAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.006712 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Supra (SUPRA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Supra (SUPRA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 13.81B USD වේ. Supra (SUPRA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Supra (SUPRA) හි ඉහළම මිල 0.079999 USD වේ. Supra (SUPRA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Supra (SUPRA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 881.34K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

