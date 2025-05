StreamCoin (STRM) යනු කුමක්ද

StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.

StreamCoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට STRM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ StreamCoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ StreamCoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

StreamCoin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ StreamCoin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. STRM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ StreamCoinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

StreamCoin මිල ඉතිහාසය

STRMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් STRMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ StreamCoin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

StreamCoin (STRM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

StreamCoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් StreamCoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

STRM දේශීය මුදල් වෙත

1STRM සිට VNDවෙත ₫ 42.7743162 1STRM සිට AUDවෙත A$ 0.00258571 1STRM සිට GBPවෙත £ 0.00125115 1STRM සිට EURවෙත € 0.001484698 1STRM සිට USDවෙත $ 0.0016682 1STRM සිට MYRවෙත RM 0.007139896 1STRM සිට TRYවෙත ₺ 0.064626068 1STRM සිට JPYවෙත ¥ 0.243206878 1STRM සිට RUBවෙත ₽ 0.13403987 1STRM සිට INRවෙත ₹ 0.142747874 1STRM සිට IDRවෙත Rp 27.803322212 1STRM සිට KRWවෙත ₩ 2.329874848 1STRM සිට PHPවෙත ₱ 0.093068878 1STRM සිට EGPවෙත £E. 0.083693594 1STRM සිට BRLවෙත R$ 0.009391966 1STRM සිට CADවෙත C$ 0.002318798 1STRM සිට BDTවෙත ৳ 0.202302614 1STRM සිට NGNවෙත ₦ 2.66912 1STRM සිට UAHවෙත ₴ 0.069163572 1STRM සිට VESවෙත Bs 0.1534744 1STRM සිට PKRවෙත Rs 0.468714154 1STRM සිට KZTවෙත ₸ 0.851549372 1STRM සිට THBවෙත ฿ 0.055701198 1STRM සිට TWDවෙත NT$ 0.050312912 1STRM සිට AEDවෙත د.إ 0.006122294 1STRM සිට CHFවෙත Fr 0.001384606 1STRM සිට HKDවෙත HK$ 0.01301196 1STRM සිට MADවෙත .د.م 0.015564306 1STRM සිට MXNවෙත $ 0.032329716

StreamCoin සම්පත්

StreamCoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: StreamCoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද StreamCoin (STRM) හි මිල කීයද? StreamCoin (STRM)හි සජීවී මිල 0.0016682 USD වේ. StreamCoin (STRM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? StreamCoin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.49M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ STRMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0016682 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. StreamCoin (STRM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? StreamCoin (STRM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.49B USD වේ. StreamCoin (STRM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, StreamCoin (STRM) හි ඉහළම මිල 0.35 USD වේ. StreamCoin (STRM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? StreamCoin (STRM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 13.98K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

