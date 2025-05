STRM

StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.

නමSTRM

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1680

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.01%

සංසරණ සැපයුම1,492,629,682

උපරිම සැපයුම3,041,407,378.956867

මුළු සැපයුම3,041,407,378.956867

සංසරණ අනුපාතය0.4907%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.29833616488197456,2022-05-06

අඩුම මිල0.000502346011046426,2024-12-16

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

