STORJ (STORJ) යනු කුමක්ද

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without significant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

STORJ මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ STORJ,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. STORJ හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ STORJමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

STORJ මිල ඉතිහාසය

STORJහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් STORJහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ STORJ මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

STORJ (STORJ) මිලදී ගන්නා ආකාරය

STORJ දේශීය මුදල් වෙත

1STORJ සිට VNDවෙත ₫ 7,912.8126 1STORJ සිට AUDවෙත A$ 0.481416 1STORJ සිට GBPවෙත £ 0.23145 1STORJ සිට EURවෙත € 0.274654 1STORJ සිට USDවෙත $ 0.3086 1STORJ සිට MYRවෙත RM 1.320808 1STORJ සිට TRYවෙත ₺ 11.939734 1STORJ සිට JPYවෙත ¥ 45.00931 1STORJ සිට RUBවෙත ₽ 24.8423 1STORJ සිට INRවෙත ₹ 26.391472 1STORJ සිට IDRවෙත Rp 5,059.015584 1STORJ සිට KRWවෙත ₩ 431.60796 1STORJ සිට PHPවෙත ₱ 17.207536 1STORJ සිට EGPවෙත £E. 15.47629 1STORJ සිට BRLවෙත R$ 1.740504 1STORJ සිට CADවෙත C$ 0.428954 1STORJ සිට BDTවෙත ৳ 37.519588 1STORJ සිට NGNවෙත ₦ 493.76 1STORJ සිට UAHවෙත ₴ 12.8069 1STORJ සිට VESවෙත Bs 28.3912 1STORJ සිට PKRවෙත Rs 86.975824 1STORJ සිට KZTවෙත ₸ 157.688428 1STORJ සිට THBවෙත ฿ 10.257864 1STORJ සිට TWDවෙත NT$ 9.307376 1STORJ සිට AEDවෙත د.إ 1.132562 1STORJ සිට CHFවෙත Fr 0.256138 1STORJ සිට HKDවෙත HK$ 2.40708 1STORJ සිට MADවෙත .د.م 2.866894 1STORJ සිට MXNවෙත $ 6.008442

STORJ සම්පත්

STORJ පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: STORJ පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද STORJ (STORJ) හි මිල කීයද? STORJ (STORJ)හි සජීවී මිල 0.3086 USD වේ. STORJ (STORJ) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? STORJ හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 127.75M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ STORJහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.3086 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. STORJ (STORJ) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? STORJ (STORJ) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 413.97M USD වේ. STORJ (STORJ) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, STORJ (STORJ) හි ඉහළම මිල 3.8268 USD වේ. STORJ (STORJ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? STORJ (STORJ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 433.66K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

