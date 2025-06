B (B) යනු කුමක්ද

The BSC Mascot of Building,B stands for — Build, BNB, Binance.

MEXC වෙතින් B ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ B ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට B ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ B ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ B මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

B මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ B,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. B හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

B මිල ඉතිහාසය

Bහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් Bහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ B මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

B (B) මිලදී ගන්නා ආකාරය

B මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් B MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

B දේශීය මුදල් වෙත

1B සිට VNDවෙත ₫ 9,420.2437 1B සිට AUDවෙත A$ 0.5477094 1B සිට GBPවෙත £ 0.2613254 1B සිට EURවෙත € 0.3078628 1B සිට USDවෙත $ 0.35798 1B සිට MYRවෙත RM 1.5142554 1B සිට TRYවෙත ₺ 14.0220766 1B සිට JPYවෙත ¥ 51.638615 1B සිට RUBවෙත ₽ 28.4558302 1B සිට INRවෙත ₹ 30.5965506 1B සිට IDRවෙත Rp 5,773.8701594 1B සිට KRWවෙත ₩ 489.7094804 1B සිට PHPවෙත ₱ 20.0075022 1B සිට EGPවෙත £E. 17.72001 1B සිට BRLවෙත R$ 1.9796294 1B සිට CADවෙත C$ 0.4868528 1B සිට BDTවෙත ৳ 43.7594752 1B සිට NGNවෙත ₦ 551.5863234 1B සිට UAHවෙත ₴ 14.8633296 1B සිට VESවෙත Bs 35.44002 1B සිට PKRවෙත Rs 101.0649136 1B සිට KZTවෙත ₸ 182.3621716 1B සිට THBවෙත ฿ 11.6558288 1B සිට TWDවෙත NT$ 10.6713838 1B සිට AEDවෙත د.إ 1.3137866 1B සිට CHFවෙත Fr 0.2899638 1B සිට HKDවෙත HK$ 2.8065632 1B සිට MADවෙත .د.م 3.2647776 1B සිට MXNවෙත $ 6.765822

B සම්පත්

B පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: B පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද B (B) හි මිල කීයද? B (B)හි සජීවී මිල 0.35798 USD වේ. B (B) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? B හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 357.98M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ Bහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.35798 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. B (B) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? B (B) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ. B (B) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, B (B) හි ඉහළම මිල 0.49 USD වේ. B (B) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? B (B) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 548.64K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

