Upland (SPARKLET) යනු කුමක්ද

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

MEXC වෙතින් Upland ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Upland ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SPARKLET ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Upland ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Upland මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Upland මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Upland,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SPARKLET හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Uplandමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Upland මිල ඉතිහාසය

SPARKLETහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SPARKLETහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Upland මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Upland (SPARKLET) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Upland මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Upland MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SPARKLET දේශීය මුදල් වෙත

1SPARKLET සිට VNDවෙත ₫ 397.69191 1SPARKLET සිට AUDවෙත A$ 0.0241956 1SPARKLET සිට GBPවෙත £ 0.0116325 1SPARKLET සිට EURවෙත € 0.0138039 1SPARKLET සිට USDවෙත $ 0.01551 1SPARKLET සිට MYRවෙත RM 0.0663828 1SPARKLET සිට TRYවෙත ₺ 0.6000819 1SPARKLET සිට JPYවෙත ¥ 2.262909 1SPARKLET සිට RUBවෙත ₽ 1.248555 1SPARKLET සිට INRවෙත ₹ 1.3264152 1SPARKLET සිට IDRවෙත Rp 254.2622544 1SPARKLET සිට KRWවෙත ₩ 21.7226856 1SPARKLET සිට PHPවෙත ₱ 0.8653029 1SPARKLET සිට EGPවෙත £E. 0.7779816 1SPARKLET සිට BRLවෙත R$ 0.0874764 1SPARKLET සිට CADවෙත C$ 0.021714 1SPARKLET සිට BDTවෙත ৳ 1.8857058 1SPARKLET සිට NGNවෙත ₦ 24.816 1SPARKLET සිට UAHවෙත ₴ 0.643665 1SPARKLET සිට VESවෙත Bs 1.42692 1SPARKLET සිට PKRවෙත Rs 4.3713384 1SPARKLET සිට KZTවෙත ₸ 7.9252998 1SPARKLET සිට THBවෙත ฿ 0.5153973 1SPARKLET සිට TWDවෙත NT$ 0.4679367 1SPARKLET සිට AEDවෙත د.إ 0.0569217 1SPARKLET සිට CHFවෙත Fr 0.0128733 1SPARKLET සිට HKDවෙත HK$ 0.120978 1SPARKLET සිට MADවෙත .د.م 0.1440879 1SPARKLET සිට MXNවෙත $ 0.3018246

Upland සම්පත්

Upland පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Upland පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Upland (SPARKLET) හි මිල කීයද? Upland (SPARKLET)හි සජීවී මිල 0.01551 USD වේ. Upland (SPARKLET) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Upland හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.11M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SPARKLETහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01551 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Upland (SPARKLET) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Upland (SPARKLET) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 200.68M USD වේ. Upland (SPARKLET) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Upland (SPARKLET) හි ඉහළම මිල 0.1798 USD වේ. Upland (SPARKLET) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Upland (SPARKLET) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.62K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

