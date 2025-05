Snapmuse.io (SMX) යනු කුමක්ද

Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”).

MEXC වෙතින් Snapmuse.io ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Snapmuse.io ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SMX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Snapmuse.io ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Snapmuse.io මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Snapmuse.io මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Snapmuse.io,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SMX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Snapmuse.ioමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Snapmuse.io මිල ඉතිහාසය

SMXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SMXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Snapmuse.io මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Snapmuse.io (SMX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Snapmuse.io මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Snapmuse.io MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SMX දේශීය මුදල් වෙත

1SMX සිට VNDවෙත ₫ 34.333299 1SMX සිට AUDවෙත A$ 0.00207545 1SMX සිට GBPවෙත £ 0.00100425 1SMX සිට EURවෙත € 0.00119171 1SMX සිට USDවෙත $ 0.001339 1SMX සිට MYRවෙත RM 0.00573092 1SMX සිට TRYවෙත ₺ 0.05187286 1SMX සිට JPYවෙත ¥ 0.19526637 1SMX සිට RUBවෙත ₽ 0.10769577 1SMX සිට INRවෙත ₹ 0.11460501 1SMX සිට IDRවෙත Rp 22.31665774 1SMX සිට KRWවෙත ₩ 1.87010096 1SMX සිට PHPවෙත ₱ 0.07468942 1SMX සිට EGPවෙත £E. 0.0672178 1SMX සිට BRLවෙත R$ 0.00753857 1SMX සිට CADවෙත C$ 0.00186121 1SMX සිට BDTවෙත ৳ 0.16238053 1SMX සිට NGNවෙත ₦ 2.1424 1SMX සිට UAHවෙත ₴ 0.05551494 1SMX සිට VESවෙත Bs 0.123188 1SMX සිට PKRවෙත Rs 0.37621883 1SMX සිට KZTවෙත ₸ 0.68350594 1SMX සිට THBවෙත ฿ 0.04470921 1SMX සිට TWDවෙත NT$ 0.04038424 1SMX සිට AEDවෙත د.إ 0.00491413 1SMX සිට CHFවෙත Fr 0.00111137 1SMX සිට HKDවෙත HK$ 0.0104442 1SMX සිට MADවෙත .د.م 0.01249287 1SMX සිට MXNවෙත $ 0.02594982

Snapmuse.io සම්පත්

Snapmuse.io පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Snapmuse.io පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Snapmuse.io (SMX) හි මිල කීයද? Snapmuse.io (SMX)හි සජීවී මිල 0.001339 USD වේ. Snapmuse.io (SMX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Snapmuse.io හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SMXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001339 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Snapmuse.io (SMX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Snapmuse.io (SMX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Snapmuse.io (SMX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Snapmuse.io (SMX) හි ඉහළම මිල 0.0967 USD වේ. Snapmuse.io (SMX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Snapmuse.io (SMX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 22.46K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.