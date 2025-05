SinVerse (SIN) යනු කුමක්ද

The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

MEXC වෙතින් SinVerse ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SinVerse ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SIN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SinVerse ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SinVerse මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SinVerse මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SinVerse,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SIN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SinVerseමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SinVerse මිල ඉතිහාසය

SINහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SINහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SinVerse මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SinVerse (SIN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SinVerse මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SinVerse MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SIN දේශීය මුදල් වෙත

1SIN සිට VNDවෙත ₫ 35.307657 1SIN සිට AUDවෙත A$ 0.00213435 1SIN සිට GBPවෙත £ 0.00103275 1SIN සිට EURවෙත € 0.00122553 1SIN සිට USDවෙත $ 0.001377 1SIN සිට MYRවෙත RM 0.00589356 1SIN සිට TRYවෙත ₺ 0.05334498 1SIN සිට JPYවෙත ¥ 0.2006289 1SIN සිට RUBවෙත ₽ 0.11075211 1SIN සිට INRවෙත ₹ 0.11780235 1SIN සිට IDRවෙත Rp 22.94999082 1SIN සිට KRWවෙත ₩ 1.92317328 1SIN සිට PHPවෙත ₱ 0.07691922 1SIN සිට EGPවෙත £E. 0.06920802 1SIN සිට BRLවෙත R$ 0.00775251 1SIN සිට CADවෙත C$ 0.00191403 1SIN සිට BDTවෙත ৳ 0.16698879 1SIN සිට NGNවෙත ₦ 2.2032 1SIN සිට UAHවෙත ₴ 0.05709042 1SIN සිට VESවෙත Bs 0.126684 1SIN සිට PKRවෙත Rs 0.38689569 1SIN සිට KZTවෙත ₸ 0.70290342 1SIN සිට THBවෙත ฿ 0.04593672 1SIN සිට TWDවෙත NT$ 0.04153032 1SIN සිට AEDවෙත د.إ 0.00505359 1SIN සිට CHFවෙත Fr 0.00114291 1SIN සිට HKDවෙත HK$ 0.0107406 1SIN සිට MADවෙත .د.م 0.01284741 1SIN සිට MXNවෙත $ 0.02668626

SinVerse සම්පත්

SinVerse පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SinVerse පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SinVerse (SIN) හි මිල කීයද? SinVerse (SIN)හි සජීවී මිල 0.001377 USD වේ. SinVerse (SIN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SinVerse හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.08M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SINහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001377 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SinVerse (SIN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SinVerse (SIN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 780.94M USD වේ. SinVerse (SIN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SinVerse (SIN) හි ඉහළම මිල 0.71 USD වේ. SinVerse (SIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SinVerse (SIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 58.15K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

