SafePal (SFP) යනු කුමක්ද

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

MEXC වෙතින් SafePal ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SafePal ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SFP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SafePal ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SafePal මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SafePal මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SafePal,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SFP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SafePalමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SafePal මිල ඉතිහාසය

SFPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SFPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SafePal මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SafePal (SFP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SafePal මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SafePal MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SFP දේශීය මුදල් වෙත

1SFP සිට VNDවෙත ₫ 14,817.9339 1SFP සිට AUDවෙත A$ 0.895745 1SFP සිට GBPවෙත £ 0.433425 1SFP සිට EURවෙත € 0.514331 1SFP සිට USDවෙත $ 0.5779 1SFP සිට MYRවෙත RM 2.473412 1SFP සිට TRYවෙත ₺ 22.387846 1SFP සිට JPYවෙත ¥ 84.20003 1SFP සිට RUBවෙත ₽ 46.480497 1SFP සිට INRවෙත ₹ 49.439345 1SFP සිට IDRවෙත Rp 9,631.662814 1SFP සිට KRWවෙත ₩ 807.118256 1SFP සිට PHPවෙත ₱ 32.281494 1SFP සිට EGPවෙත £E. 29.045254 1SFP සිට BRLවෙත R$ 3.253577 1SFP සිට CADවෙත C$ 0.803281 1SFP සිට BDTවෙත ৳ 70.081933 1SFP සිට NGNවෙත ₦ 924.64 1SFP සිට UAHවෙත ₴ 23.959734 1SFP සිට VESවෙත Bs 53.1668 1SFP සිට PKRවෙත Rs 162.372563 1SFP සිට KZTවෙත ₸ 294.994834 1SFP සිට THBවෙත ฿ 19.278744 1SFP සිට TWDවෙත NT$ 17.429464 1SFP සිට AEDවෙත د.إ 2.120893 1SFP සිට CHFවෙත Fr 0.479657 1SFP සිට HKDවෙත HK$ 4.50762 1SFP සිට MADවෙත .د.م 5.391807 1SFP සිට MXNවෙත $ 11.199702

SafePal සම්පත්

SafePal පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SafePal පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SafePal (SFP) හි මිල කීයද? SafePal (SFP)හි සජීවී මිල 0.5779 USD වේ. SafePal (SFP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SafePal හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 288.95M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SFPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.5779 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SafePal (SFP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SafePal (SFP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 500.00M USD වේ. SafePal (SFP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SafePal (SFP) හි ඉහළම මිල 4.487 USD වේ. SafePal (SFP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SafePal (SFP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 152.66K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

