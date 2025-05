Siacoin (SC) යනු කුමක්ද

Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy.

MEXC වෙතින් Siacoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Siacoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Siacoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Siacoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Siacoin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Siacoin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Siacoinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Siacoin මිල ඉතිහාසය

SCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Siacoin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Siacoin (SC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Siacoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Siacoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1SC සිට VNDවෙත ₫ 90.538371 1SC සිට AUDවෙත A$ 0.00547305 1SC සිට GBPවෙත £ 0.00264825 1SC සිට EURවෙත € 0.00314259 1SC සිට USDවෙත $ 0.003531 1SC සිට MYRවෙත RM 0.01511268 1SC සිට TRYවෙත ₺ 0.13679094 1SC සිට JPYවෙත ¥ 0.51432546 1SC සිට RUBවෙත ₽ 0.28399833 1SC සිට INRවෙත ₹ 0.30204174 1SC සිට IDRවෙත Rp 57.88523664 1SC සිට KRWවෙත ₩ 4.9246857 1SC සිට PHPවෙත ₱ 0.19724166 1SC සිට EGPවෙත £E. 0.17746806 1SC සිට BRLවෙත R$ 0.01987953 1SC සිට CADවෙත C$ 0.00490809 1SC සිට BDTවෙත ৳ 0.42820437 1SC සිට NGNවෙත ₦ 5.6496 1SC සිට UAHවෙත ₴ 0.14639526 1SC සිට VESවෙත Bs 0.324852 1SC සිට PKRවෙත Rs 0.99210507 1SC සිට KZTවෙත ₸ 1.80243426 1SC සිට THBවෙත ฿ 0.11779416 1SC සිට TWDවෙත NT$ 0.10656558 1SC සිට AEDවෙත د.إ 0.01295877 1SC සිට CHFවෙත Fr 0.00293073 1SC සිට HKDවෙත HK$ 0.0275418 1SC සිට MADවෙත .د.م 0.03294423 1SC සිට MXNවෙත $ 0.06839547

Siacoin සම්පත්

Siacoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Siacoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Siacoin (SC) හි මිල කීයද? Siacoin (SC)හි සජීවී මිල 0.003531 USD වේ. Siacoin (SC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Siacoin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 197.83M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003531 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Siacoin (SC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Siacoin (SC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 56.03B USD වේ. Siacoin (SC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Siacoin (SC) හි ඉහළම මිල 0.063778 USD වේ. Siacoin (SC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Siacoin (SC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 235.17K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

