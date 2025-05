Adventure Gold (AGLD) යනු කුමක්ද

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

MEXC වෙතින් Adventure Gold ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Adventure Gold ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AGLD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Adventure Gold ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Adventure Gold මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Adventure Gold මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Adventure Gold,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AGLD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Adventure Goldමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Adventure Gold මිල ඉතිහාසය

AGLDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AGLDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Adventure Gold මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Adventure Gold (AGLD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Adventure Gold මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Adventure Gold MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AGLD දේශීය මුදල් වෙත

1AGLD සිට VNDවෙත ₫ 25,923.051 1AGLD සිට AUDවෙත A$ 1.56705 1AGLD සිට GBPවෙත £ 0.75825 1AGLD සිට EURවෙත € 0.89979 1AGLD සිට USDවෙත $ 1.011 1AGLD සිට MYRවෙත RM 4.32708 1AGLD සිට TRYවෙත ₺ 39.15603 1AGLD සිට JPYවෙත ¥ 147.37347 1AGLD සිට RUBවෙත ₽ 81.23385 1AGLD සිට INRවෙත ₹ 86.50116 1AGLD සිට IDRවෙත Rp 16,849.99326 1AGLD සිට KRWවෙත ₩ 1,412.00304 1AGLD සිට PHPවෙත ₱ 56.33292 1AGLD සිට EGPවෙත £E. 50.72187 1AGLD සිට BRLවෙත R$ 5.69193 1AGLD සිට CADවෙත C$ 1.40529 1AGLD සිට BDTවෙත ৳ 122.60397 1AGLD සිට NGNවෙත ₦ 1,617.6 1AGLD සිට UAHවෙත ₴ 41.91606 1AGLD සිට VESවෙත Bs 93.012 1AGLD සිට PKRවෙත Rs 284.06067 1AGLD සිට KZTවෙත ₸ 516.07506 1AGLD සිට THBවෙත ฿ 33.70674 1AGLD සිට TWDවෙත NT$ 30.51198 1AGLD සිට AEDවෙත د.إ 3.71037 1AGLD සිට CHFවෙත Fr 0.83913 1AGLD සිට HKDවෙත HK$ 7.8858 1AGLD සිට MADවෙත .د.م 9.43263 1AGLD සිට MXNවෙත $ 19.59318

Adventure Gold සම්පත්

Adventure Gold පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Adventure Gold පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Adventure Gold (AGLD) හි මිල කීයද? Adventure Gold (AGLD)හි සජීවී මිල 1.011 USD වේ. Adventure Gold (AGLD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Adventure Gold හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 78.16M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AGLDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.011 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Adventure Gold (AGLD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Adventure Gold (AGLD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 77.31M USD වේ. Adventure Gold (AGLD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Adventure Gold (AGLD) හි ඉහළම මිල 8.2 USD වේ. Adventure Gold (AGLD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Adventure Gold (AGLD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.47M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.