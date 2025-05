SaucerSwap (SAUCE) යනු කුමක්ද

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

MEXC වෙතින් SaucerSwap ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SaucerSwap ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SAUCE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SaucerSwap ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SaucerSwap මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SaucerSwap මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SaucerSwap,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SAUCE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SaucerSwapමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SaucerSwap මිල ඉතිහාසය

SAUCEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SAUCEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SaucerSwap මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SaucerSwap (SAUCE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SaucerSwap මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SaucerSwap MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SAUCE දේශීය මුදල් වෙත

1SAUCE සිට VNDවෙත ₫ 1,073.58867 1SAUCE සිට AUDවෙත A$ 0.0648985 1SAUCE සිට GBPවෙත £ 0.0314025 1SAUCE සිට EURවෙත € 0.0372643 1SAUCE සිට USDවෙත $ 0.04187 1SAUCE සිට MYRවෙත RM 0.1792036 1SAUCE සිට TRYවෙත ₺ 1.6220438 1SAUCE සිට JPYවෙත ¥ 6.0987842 1SAUCE සිට RUBවෙත ₽ 3.3676041 1SAUCE සිට INRවෙත ₹ 3.5815598 1SAUCE සිට IDRවෙත Rp 686.3933328 1SAUCE සිට KRWවෙත ₩ 58.396089 1SAUCE සිට PHPවෙත ₱ 2.3388582 1SAUCE සිට EGPවෙත £E. 2.1043862 1SAUCE සිට BRLවෙත R$ 0.2357281 1SAUCE සිට CADවෙත C$ 0.0581993 1SAUCE සිට BDTවෙත ৳ 5.0775749 1SAUCE සිට NGNවෙත ₦ 66.992 1SAUCE සිට UAHවෙත ₴ 1.7359302 1SAUCE සිට VESවෙත Bs 3.85204 1SAUCE සිට PKRවෙත Rs 11.7642139 1SAUCE සිට KZTවෙත ₸ 21.3729602 1SAUCE සිට THBවෙත ฿ 1.3967832 1SAUCE සිට TWDවෙත NT$ 1.2636366 1SAUCE සිට AEDවෙත د.إ 0.1536629 1SAUCE සිට CHFවෙත Fr 0.0347521 1SAUCE සිට HKDවෙත HK$ 0.326586 1SAUCE සිට MADවෙත .د.م 0.3906471 1SAUCE සිට MXNවෙත $ 0.8110219

SaucerSwap සම්පත්

SaucerSwap පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SaucerSwap පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SaucerSwap (SAUCE) හි මිල කීයද? SaucerSwap (SAUCE)හි සජීවී මිල 0.04187 USD වේ. SaucerSwap (SAUCE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SaucerSwap හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 33.82M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SAUCEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.04187 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SaucerSwap (SAUCE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SaucerSwap (SAUCE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 807.77M USD වේ. SaucerSwap (SAUCE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SaucerSwap (SAUCE) හි ඉහළම මිල 0.251 USD වේ. SaucerSwap (SAUCE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SaucerSwap (SAUCE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 79.84K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

