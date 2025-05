SAUCE

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

නමSAUCE

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.707

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,05%

සංසරණ සැපයුම815 816 207,264945

උපරිම සැපයුම1 000 000 000

මුළු සැපයුම831 271 621,394835

සංසරණ අනුපාතය0.8158%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.2324091642499139,2024-02-29

අඩුම මිල0.00997402053641286,2023-06-10

පොදු බ්ලොක්චේන්HBAR

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.