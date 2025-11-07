හුවමාරුවDEX+
සජීවී ROVR Network සඳහා අද මිල 0.009476 USD කි. ROVR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ROVR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ROVR ගැන වැඩි විස්තර

ROVR මිල තොරතුරු

ROVR යනු කුමක්ද

ROVR ධවල පත්‍රිකාව

ROVR නිල වෙබ් අඩවිය

ROVR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ROVR මිල පුරෝකථනය

ROVR ඉතිහාසය

ROVR මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

ROVR-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

ROVR තත්කාල ගනුදෙනු

ROVR Network ලාංඡනය

ROVR Network මිල(ROVR)

1 ROVR සිට USD සජීවී මිල:

$0.009477
+0.17%1D
USD
ROVR Network (ROVR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:29:37 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.009394
පැය 24 පහළ
$ 0.009618
24H ඉහළ

$ 0.009394
$ 0.009618
$ 0.021590040558154902
$ 0.008280267387340556
-0.02%

+0.17%

+1.05%

+1.05%

ROVR Network (ROVR) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.009476. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.009394 ක අවම අගයක් සහ $ 0.009618 ක උපරිම අගයක් අතර ROVR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ROVRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.021590040558154902 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.008280267387340556 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ROVR පසුගිය පැය තුල, -0.02% කින්, පැය 24 තුල, +0.17% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +1.05% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

ROVR Network (ROVR) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1769

$ 2.04M
$ 94.31K
$ 94.76M
215.29M
9,999,998,876
9,999,998,876
2.15%

SOL

ROVR Network හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.04M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 94.31K වේ. මුළු සැපයුම 215.29M සමඟින් ROVR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 9999998876 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 94.76M කි.

ROVR Network (ROVR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා ROVR Networkහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00001608+0.17%
දින 30 යි$ -0.002694-22.14%
දින 60 යි$ +0.004476+89.52%
දින 90 යි$ +0.004476+89.52%
ROVR Network අද මිල වෙනස

අද, ROVR එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.00001608 (+0.17%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

ROVR Network දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.002694 (-22.14%) කින් ඉහළ ගියේය.

ROVR Network දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, ROVR එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.004476 (+89.52%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

ROVR Network දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.004476 (+89.52%), කින් චලනය විය.

ROVR Network (ROVR) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් ROVR Network මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

ROVR Network (ROVR) යනු කුමක්ද

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

MEXC වෙතින් ROVR Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ROVR Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ROVR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ROVR Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ROVR Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ROVR Network මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ ROVR Network (ROVR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ ROVR Network (ROVR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? ROVR Network සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් ROVR Network මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ROVR Network (ROVR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ROVR NetworkROVR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ROVR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

ROVR Network (ROVR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ROVR Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ROVR Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ROVR දේශීය මුදල් වෙත

1 ROVR Network(ROVR) සිට VND
ROVR Network සම්පත්

ROVR Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල ROVR Network වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ROVR Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

ROVR Network (ROVR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ROVR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.009476 USD වේ.
ROVR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ROVR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.009476 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
ROVR Network හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ROVR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.04M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ROVR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ROVR හි සංසරණ සැපයුම 215.29M USD වේ.
ROVR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.021590040558154902 USD ක ATH මිලක් ROVR අත්කර ගති.
ROVR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.008280267387340556 USD ක ATL මිලක් ROVR අත්කර ගති.
ROVR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ROVR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 94.31K USD වේ.
මේ වසර තුලදී ROVR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ROVR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ROVR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:29:37 (UTC+8)

