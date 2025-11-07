හුවමාරුවDEX+
සජීවී Rizenet Token සඳහා අද මිල 0.0104 USD කි. RIZE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RIZE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Rizenet Token ලාංඡනය

Rizenet Token මිල(RIZE)

1 RIZE සිට USD සජීවී මිල:

$0.0104
$0.0104$0.0104
-3.16%1D
USD
Rizenet Token (RIZE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:59:12 (UTC+8)

Rizenet Token (RIZE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01025
$ 0.01025$ 0.01025
පැය 24 පහළ
$ 0.01139
$ 0.01139$ 0.01139
24H ඉහළ

$ 0.01025
$ 0.01025$ 0.01025

$ 0.01139
$ 0.01139$ 0.01139

$ 0.10217127339481945
$ 0.10217127339481945$ 0.10217127339481945

$ 0.010133475714606262
$ 0.010133475714606262$ 0.010133475714606262

+1.06%

-3.16%

-22.68%

-22.68%

Rizenet Token (RIZE) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0104. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01025 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01139 ක උපරිම අගයක් අතර RIZE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RIZEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.10217127339481945 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.010133475714606262 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RIZE පසුගිය පැය තුල, +1.06% කින්, පැය 24 තුල, -3.16% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.68% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Rizenet Token (RIZE) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1103

$ 10.10M
$ 10.10M$ 10.10M

$ 27.64K
$ 27.64K$ 27.64K

$ 52.00M
$ 52.00M$ 52.00M

971.04M
971.04M 971.04M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,998,260,840.936013
4,998,260,840.936013 4,998,260,840.936013

19.42%

BASE

Rizenet Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 10.10M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 27.64K වේ. මුළු සැපයුම 971.04M සමඟින් RIZE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 4998260840.936013 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 52.00M කි.

Rizenet Token (RIZE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Rizenet Tokenහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0003394-3.16%
දින 30 යි$ -0.01576-60.25%
දින 60 යි$ -0.00971-48.29%
දින 90 යි$ -0.02042-66.26%
Rizenet Token අද මිල වෙනස

අද, RIZE එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0003394 (-3.16%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Rizenet Token දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.01576 (-60.25%) කින් ඉහළ ගියේය.

Rizenet Token දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, RIZE එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.00971 (-48.29%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Rizenet Token දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.02042 (-66.26%), කින් චලනය විය.

Rizenet Token (RIZE) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Rizenet Token මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Rizenet Token (RIZE) යනු කුමක්ද

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

MEXC වෙතින් Rizenet Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Rizenet Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RIZE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Rizenet Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Rizenet Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Rizenet Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Rizenet Token (RIZE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Rizenet Token (RIZE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Rizenet Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Rizenet Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Rizenet Token (RIZE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Rizenet TokenRIZE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RIZE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Rizenet Token (RIZE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Rizenet Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Rizenet Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RIZE දේශීය මුදල් වෙත

Rizenet Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Rizenet Token වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Rizenet Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Rizenet Token (RIZE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද RIZE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0104 USD වේ.
RIZE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
RIZE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0104 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Rizenet Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
RIZE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 10.10M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
RIZE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
RIZE හි සංසරණ සැපයුම 971.04M USD වේ.
RIZE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.10217127339481945 USD ක ATH මිලක් RIZE අත්කර ගති.
RIZE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.010133475714606262 USD ක ATL මිලක් RIZE අත්කර ගති.
RIZE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
RIZE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 27.64K USD වේ.
මේ වසර තුලදී RIZE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව RIZE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා RIZE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:59:12 (UTC+8)

Rizenet Token (RIZE) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

