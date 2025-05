Rivalz Network (RIZ) යනු කුමක්ද

Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.

MEXC වෙතින් Rivalz Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Rivalz Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RIZ ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Rivalz Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Rivalz Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Rivalz Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Rivalz Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RIZ හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Rivalz Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Rivalz Network මිල ඉතිහාසය

RIZහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RIZහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Rivalz Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Rivalz Network (RIZ) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Rivalz Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Rivalz Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RIZ දේශීය මුදල් වෙත

1RIZ සිට VNDවෙත ₫ 50.820462 1RIZ සිට AUDවෙත A$ 0.0030721 1RIZ සිට GBPවෙත £ 0.0014865 1RIZ සිට EURවෙත € 0.00176398 1RIZ සිට USDවෙත $ 0.001982 1RIZ සිට MYRවෙත RM 0.00848296 1RIZ සිට TRYවෙත ₺ 0.07666376 1RIZ සිට JPYවෙත ¥ 0.28865848 1RIZ සිට RUBවෙත ₽ 0.159551 1RIZ සිට INRවෙත ₹ 0.16934208 1RIZ සිට IDRවෙත Rp 32.49179808 1RIZ සිට KRWවෙත ₩ 2.76814048 1RIZ සිට PHPවෙත ₱ 0.11035776 1RIZ සිට EGPවෙත £E. 0.09941712 1RIZ සිට BRLවෙත R$ 0.01113884 1RIZ සිට CADවෙත C$ 0.00275498 1RIZ සිට BDTවෙත ৳ 0.24097156 1RIZ සිට NGNවෙත ₦ 3.1712 1RIZ සිට UAHවෙත ₴ 0.082253 1RIZ සිට VESවෙත Bs 0.182344 1RIZ සිට PKRවෙත Rs 0.55860688 1RIZ සිට KZTවෙත ₸ 1.01276236 1RIZ සිට THBවෙත ฿ 0.06578258 1RIZ සිට TWDවෙත NT$ 0.0597573 1RIZ සිට AEDවෙත د.إ 0.00727394 1RIZ සිට CHFවෙත Fr 0.00164506 1RIZ සිට HKDවෙත HK$ 0.0154596 1RIZ සිට MADවෙත .د.م 0.01841278 1RIZ සිට MXNවෙත $ 0.03847062

Rivalz Network සම්පත්

Rivalz Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Rivalz Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Rivalz Network (RIZ) හි මිල කීයද? Rivalz Network (RIZ)හි සජීවී මිල 0.001982 USD වේ. Rivalz Network (RIZ) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Rivalz Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.28M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RIZහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001982 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Rivalz Network (RIZ) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Rivalz Network (RIZ) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.15B USD වේ. Rivalz Network (RIZ) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Rivalz Network (RIZ) හි ඉහළම මිල 0.05625 USD වේ. Rivalz Network (RIZ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Rivalz Network (RIZ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 62.47K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.