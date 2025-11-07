හුවමාරුවDEX+
සජීවී RICE AI සඳහා අද මිල 0.03317 USD කි. RICE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RICE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

RICE AI ලාංඡනය

RICE AI මිල(RICE)

1 RICE සිට USD සජීවී මිල:

$0.03317
-21.13%1D
USD
RICE AI (RICE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:58:39 (UTC+8)

RICE AI (RICE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0328
පැය 24 පහළ
$ 0.0585
24H ඉහළ

$ 0.0328
$ 0.0585
--
--
-1.31%

-21.13%

-36.84%

-36.84%

RICE AI (RICE) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.03317. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0328 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0585 ක උපරිම අගයක් අතර RICE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RICEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RICE පසුගිය පැය තුල, -1.31% කින්, පැය 24 තුල, -21.13% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -36.84% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

RICE AI (RICE) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 175.77K
$ 33.17M
--
1,000,000,000
BSC

RICE AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 175.77K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් RICE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 33.17M කි.

RICE AI (RICE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා RICE AIහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0088865-21.13%
දින 30 යි$ -0.04792-59.10%
දින 60 යි$ -0.08669-72.33%
දින 90 යි$ +0.02817+563.40%
RICE AI අද මිල වෙනස

අද, RICE එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0088865 (-21.13%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

RICE AI දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.04792 (-59.10%) කින් ඉහළ ගියේය.

RICE AI දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, RICE එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.08669 (-72.33%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

RICE AI දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.02817 (+563.40%), කින් චලනය විය.

RICE AI (RICE) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් RICE AI මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

RICE AI (RICE) යනු කුමක්ද

RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.

MEXC වෙතින් RICE AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ RICE AI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RICE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ RICE AI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ RICE AI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

RICE AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ RICE AI (RICE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ RICE AI (RICE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? RICE AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් RICE AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

RICE AI (RICE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RICE AIRICE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RICE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

RICE AI (RICE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

RICE AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් RICE AI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RICE දේශීය මුදල් වෙත

1 RICE AI(RICE) සිට VND
872.86855
1 RICE AI(RICE) සිට AUD
A$0.0510818
1 RICE AI(RICE) සිට GBP
0.0252092
1 RICE AI(RICE) සිට EUR
0.0285262
1 RICE AI(RICE) සිට USD
$0.03317
1 RICE AI(RICE) සිට MYR
RM0.1383189
1 RICE AI(RICE) සිට TRY
1.399774
1 RICE AI(RICE) සිට JPY
¥5.07501
1 RICE AI(RICE) සිට ARS
ARS$48.1419429
1 RICE AI(RICE) සිට RUB
2.6947308
1 RICE AI(RICE) සිට INR
2.942179
1 RICE AI(RICE) සිට IDR
Rp552.8331122
1 RICE AI(RICE) සිට PHP
1.9616738
1 RICE AI(RICE) සිට EGP
￡E.1.568941
1 RICE AI(RICE) සිට BRL
R$0.1774595
1 RICE AI(RICE) සිට CAD
C$0.0467697
1 RICE AI(RICE) සිට BDT
4.0414328
1 RICE AI(RICE) සිට NGN
47.6579926
1 RICE AI(RICE) සිට COP
$127.0878697
1 RICE AI(RICE) සිට ZAR
R.0.5764946
1 RICE AI(RICE) සිට UAH
1.3934717
1 RICE AI(RICE) සිට TZS
T.Sh.81.49869
1 RICE AI(RICE) සිට VES
Bs7.56276
1 RICE AI(RICE) සිට CLP
$31.27931
1 RICE AI(RICE) සිට PKR
Rs9.3144677
1 RICE AI(RICE) සිට KZT
17.4301716
1 RICE AI(RICE) සිට THB
฿1.0737129
1 RICE AI(RICE) සිට TWD
NT$1.0269432
1 RICE AI(RICE) සිට AED
د.إ0.1217339
1 RICE AI(RICE) සිට CHF
Fr0.026536
1 RICE AI(RICE) සිට HKD
HK$0.2577309
1 RICE AI(RICE) සිට AMD
֏12.684208
1 RICE AI(RICE) සිට MAD
.د.م0.3094761
1 RICE AI(RICE) සිට MXN
$0.6156352
1 RICE AI(RICE) සිට SAR
ريال0.1243875
1 RICE AI(RICE) සිට ETB
Br5.1045313
1 RICE AI(RICE) සිට KES
KSh4.2852323
1 RICE AI(RICE) සිට JOD
د.أ0.02351753
1 RICE AI(RICE) සිට PLN
0.1220656
1 RICE AI(RICE) සිට RON
лв0.145948
1 RICE AI(RICE) සිට SEK
kr0.3177686
1 RICE AI(RICE) සිට BGN
лв0.0560573
1 RICE AI(RICE) සිට HUF
Ft11.1083013
1 RICE AI(RICE) සිට CZK
0.699887
1 RICE AI(RICE) සිට KWD
د.ك0.01015002
1 RICE AI(RICE) සිට ILS
0.1084659
1 RICE AI(RICE) සිට BOB
Bs0.228873
1 RICE AI(RICE) සිට AZN
0.056389
1 RICE AI(RICE) සිට TJS
SM0.3058274
1 RICE AI(RICE) සිට GEL
0.0898907
1 RICE AI(RICE) සිට AOA
Kz30.4032903
1 RICE AI(RICE) සිට BHD
.د.ب0.01250509
1 RICE AI(RICE) සිට BMD
$0.03317
1 RICE AI(RICE) සිට DKK
kr0.2146099
1 RICE AI(RICE) සිට HNL
L0.8736978
1 RICE AI(RICE) සිට MUR
1.522503
1 RICE AI(RICE) සිට NAD
$0.5754995
1 RICE AI(RICE) සිට NOK
kr0.338334
1 RICE AI(RICE) සිට NZD
$0.0587109
1 RICE AI(RICE) සිට PAB
B/.0.03317
1 RICE AI(RICE) සිට PGK
K0.139314
1 RICE AI(RICE) සිට QAR
ر.ق0.1207388
1 RICE AI(RICE) සිට RSD
дин.3.3697403
1 RICE AI(RICE) සිට UZS
soʻm394.8808892
1 RICE AI(RICE) සිට ALL
L2.7779875
1 RICE AI(RICE) සිට ANG
ƒ0.0593743
1 RICE AI(RICE) සිට AWG
ƒ0.059706
1 RICE AI(RICE) සිට BBD
$0.06634
1 RICE AI(RICE) සිට BAM
KM0.0560573
1 RICE AI(RICE) සිට BIF
Fr97.55297
1 RICE AI(RICE) සිට BND
$0.043121
1 RICE AI(RICE) සිට BSD
$0.03317
1 RICE AI(RICE) සිට JMD
$5.3121755
1 RICE AI(RICE) සිට KHR
133.7497325
1 RICE AI(RICE) සිට KMF
Fr13.9314
1 RICE AI(RICE) සිට LAK
721.0869421
1 RICE AI(RICE) සිට LKR
රු10.100265
1 RICE AI(RICE) සිට MDL
L0.5668753
1 RICE AI(RICE) සිට MGA
Ar149.414265
1 RICE AI(RICE) සිට MOP
P0.2650283
1 RICE AI(RICE) සිට MVR
0.510818
1 RICE AI(RICE) සිට MWK
MK57.387417
1 RICE AI(RICE) සිට MZN
MT2.1212215
1 RICE AI(RICE) සිට NPR
रु4.700189
1 RICE AI(RICE) සිට PYG
235.24164
1 RICE AI(RICE) සිට RWF
Fr48.06333
1 RICE AI(RICE) සිට SBD
$0.2729891
1 RICE AI(RICE) සිට SCR
0.4929062
1 RICE AI(RICE) සිට SRD
$1.277045
1 RICE AI(RICE) සිට SVC
$0.2895741
1 RICE AI(RICE) සිට SZL
L0.5748361
1 RICE AI(RICE) සිට TMT
m0.1164267
1 RICE AI(RICE) සිට TND
د.ت0.0978515
1 RICE AI(RICE) සිට TTD
$0.2242292
1 RICE AI(RICE) සිට UGX
Sh115.96232
1 RICE AI(RICE) සිට XAF
Fr18.84056
1 RICE AI(RICE) සිට XCD
$0.089559
1 RICE AI(RICE) සිට XOF
Fr18.84056
1 RICE AI(RICE) සිට XPF
Fr3.41651
1 RICE AI(RICE) සිට BWP
P0.4454731
1 RICE AI(RICE) සිට BZD
$0.06634
1 RICE AI(RICE) සිට CVE
$3.1790128
1 RICE AI(RICE) සිට DJF
Fr5.87109
1 RICE AI(RICE) සිට DOP
$2.1331627
1 RICE AI(RICE) සිට DZD
د.ج4.3280216
1 RICE AI(RICE) සිට FJD
$0.0756276
1 RICE AI(RICE) සිට GNF
Fr288.41315
1 RICE AI(RICE) සිට GTQ
Q0.2540822
1 RICE AI(RICE) සිට GYD
$6.9378372
1 RICE AI(RICE) සිට ISK
kr4.17942

RICE AI සම්පත්

RICE AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල RICE AI වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: RICE AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

RICE AI (RICE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද RICE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.03317 USD වේ.
RICE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
RICE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.03317 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
RICE AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
RICE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
RICE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
RICE හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
RICE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් RICE අත්කර ගති.
RICE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් RICE අත්කර ගති.
RICE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
RICE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 175.77K USD වේ.
මේ වසර තුලදී RICE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව RICE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා RICE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:58:39 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

