සජීවී RHEA සඳහා අද මිල 0.01482 USD කි. RHEA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RHEA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

RHEA ගැන වැඩි විස්තර

RHEA මිල තොරතුරු

RHEA යනු කුමක්ද

RHEA ධවල පත්‍රිකාව

RHEA නිල වෙබ් අඩවිය

RHEA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RHEA මිල පුරෝකථනය

RHEA ඉතිහාසය

RHEA මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

RHEA-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

RHEA තත්කාල ගනුදෙනු

RHEA USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

RHEA ලාංඡනය

RHEA මිල(RHEA)

1 RHEA සිට USD සජීවී මිල:

$0.01482
+4.80%1D
USD
RHEA (RHEA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:29:22 (UTC+8)

RHEA (RHEA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01365
පැය 24 පහළ
$ 0.0149
24H ඉහළ

$ 0.01365
$ 0.0149
$ 0.11587934887394663
$ 0.013327583514416869
+1.78%

+4.80%

-29.23%

-29.23%

RHEA (RHEA) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.01482. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01365 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0149 ක උපරිම අගයක් අතර RHEA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RHEAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.11587934887394663 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.013327583514416869 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RHEA පසුගිය පැය තුල, +1.78% කින්, පැය 24 තුල, +4.80% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -29.23% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

RHEA (RHEA) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1639

$ 2.96M
$ 70.13K
$ 14.82M
200.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.00%

NEAR

RHEA හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.96M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 70.13K වේ. මුළු සැපයුම 200.00M සමඟින් RHEA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 14.82M කි.

RHEA (RHEA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා RHEAහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0006788+4.80%
දින 30 යි$ -0.01488-50.11%
දින 60 යි$ -0.02048-58.02%
දින 90 යි$ -0.06386-81.17%
RHEA අද මිල වෙනස

අද, RHEA එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0006788 (+4.80%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

RHEA දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.01488 (-50.11%) කින් ඉහළ ගියේය.

RHEA දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, RHEA එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.02048 (-58.02%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

RHEA දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.06386 (-81.17%), කින් චලනය විය.

RHEA (RHEA) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් RHEA මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

RHEA (RHEA) යනු කුමක්ද

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

MEXC වෙතින් RHEA ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ RHEA ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RHEA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ RHEA ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ RHEA මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

RHEA මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ RHEA (RHEA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ RHEA (RHEA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? RHEA සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් RHEA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

RHEA (RHEA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RHEARHEA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RHEA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

RHEA (RHEA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

RHEA මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් RHEA MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RHEA දේශීය මුදල් වෙත

1 RHEA(RHEA) සිට VND
389.9883
1 RHEA(RHEA) සිට AUD
A$0.0228228
1 RHEA(RHEA) සිට GBP
0.0112632
1 RHEA(RHEA) සිට EUR
0.0127452
1 RHEA(RHEA) සිට USD
$0.01482
1 RHEA(RHEA) සිට MYR
RM0.0617994
1 RHEA(RHEA) සිට TRY
0.6252558
1 RHEA(RHEA) සිට JPY
¥2.26746
1 RHEA(RHEA) සිට ARS
ARS$21.5093034
1 RHEA(RHEA) සිට RUB
1.204125
1 RHEA(RHEA) සිට INR
1.3143858
1 RHEA(RHEA) සිට IDR
Rp246.9999012
1 RHEA(RHEA) සිට PHP
0.8757138
1 RHEA(RHEA) සිට EGP
￡E.0.7008378
1 RHEA(RHEA) සිට BRL
R$0.0791388
1 RHEA(RHEA) සිට CAD
C$0.0208962
1 RHEA(RHEA) සිට BDT
1.8056688
1 RHEA(RHEA) සිට NGN
21.2930796
1 RHEA(RHEA) සිට COP
$56.7814962
1 RHEA(RHEA) සිට ZAR
R.0.2574234
1 RHEA(RHEA) සිට UAH
0.6225882
1 RHEA(RHEA) සිට TZS
T.Sh.36.502401
1 RHEA(RHEA) සිට VES
Bs3.37896
1 RHEA(RHEA) සිට CLP
$13.97526
1 RHEA(RHEA) සිට PKR
Rs4.1616042
1 RHEA(RHEA) සිට KZT
7.7876136
1 RHEA(RHEA) සිට THB
฿0.4798716
1 RHEA(RHEA) සිට TWD
NT$0.4591236
1 RHEA(RHEA) සිට AED
د.إ0.0543894
1 RHEA(RHEA) සිට CHF
Fr0.011856
1 RHEA(RHEA) සිට HKD
HK$0.1151514
1 RHEA(RHEA) සිට AMD
֏5.667168
1 RHEA(RHEA) සිට MAD
.د.م0.1382706
1 RHEA(RHEA) සිට MXN
$0.274911
1 RHEA(RHEA) සිට SAR
ريال0.055575
1 RHEA(RHEA) සිට ETB
Br2.2806498
1 RHEA(RHEA) සිට KES
KSh1.9145958
1 RHEA(RHEA) සිට JOD
د.أ0.01050738
1 RHEA(RHEA) සිට PLN
0.0545376
1 RHEA(RHEA) සිට RON
лв0.065208
1 RHEA(RHEA) සිට SEK
kr0.1418274
1 RHEA(RHEA) සිට BGN
лв0.0250458
1 RHEA(RHEA) සිට HUF
Ft4.9647
1 RHEA(RHEA) සිට CZK
0.312702
1 RHEA(RHEA) සිට KWD
د.ك0.00454974
1 RHEA(RHEA) සිට ILS
0.0483132
1 RHEA(RHEA) සිට BOB
Bs0.102258
1 RHEA(RHEA) සිට AZN
0.025194
1 RHEA(RHEA) සිට TJS
SM0.1366404
1 RHEA(RHEA) සිට GEL
0.0401622
1 RHEA(RHEA) සිට AOA
Kz13.5838638
1 RHEA(RHEA) සිට BHD
.د.ب0.00558714
1 RHEA(RHEA) සිට BMD
$0.01482
1 RHEA(RHEA) සිට DKK
kr0.0958854
1 RHEA(RHEA) සිට HNL
L0.3903588
1 RHEA(RHEA) සිට MUR
0.680238
1 RHEA(RHEA) සිට NAD
$0.257127
1 RHEA(RHEA) සිට NOK
kr0.151164
1 RHEA(RHEA) සිට NZD
$0.0263796
1 RHEA(RHEA) සිට PAB
B/.0.01482
1 RHEA(RHEA) සිට PGK
K0.062244
1 RHEA(RHEA) සිට QAR
ر.ق0.0539448
1 RHEA(RHEA) සිට RSD
дин.1.5060084
1 RHEA(RHEA) සිට UZS
soʻm176.4285432
1 RHEA(RHEA) සිට ALL
L1.241175
1 RHEA(RHEA) සිට ANG
ƒ0.0265278
1 RHEA(RHEA) සිට AWG
ƒ0.026676
1 RHEA(RHEA) සිට BBD
$0.02964
1 RHEA(RHEA) සිට BAM
KM0.0250458
1 RHEA(RHEA) සිට BIF
Fr43.58562
1 RHEA(RHEA) සිට BND
$0.019266
1 RHEA(RHEA) සිට BSD
$0.01482
1 RHEA(RHEA) සිට JMD
$2.373423
1 RHEA(RHEA) සිට KHR
59.757945
1 RHEA(RHEA) සිට KMF
Fr6.2244
1 RHEA(RHEA) සිට LAK
322.1739066
1 RHEA(RHEA) සිට LKR
රු4.51269
1 RHEA(RHEA) සිට MDL
L0.2532738
1 RHEA(RHEA) සිට MGA
Ar66.75669
1 RHEA(RHEA) සිට MOP
P0.1184118
1 RHEA(RHEA) සිට MVR
0.228228
1 RHEA(RHEA) සිට MWK
MK25.640082
1 RHEA(RHEA) සිට MZN
MT0.947739
1 RHEA(RHEA) සිට NPR
रु2.099994
1 RHEA(RHEA) සිට PYG
105.10344
1 RHEA(RHEA) සිට RWF
Fr21.47418
1 RHEA(RHEA) සිට SBD
$0.1219686
1 RHEA(RHEA) සිට SCR
0.2202252
1 RHEA(RHEA) සිට SRD
$0.57057
1 RHEA(RHEA) සිට SVC
$0.1293786
1 RHEA(RHEA) සිට SZL
L0.2568306
1 RHEA(RHEA) සිට TMT
m0.0520182
1 RHEA(RHEA) සිට TND
د.ت0.043719
1 RHEA(RHEA) සිට TTD
$0.1001832
1 RHEA(RHEA) සිට UGX
Sh51.81072
1 RHEA(RHEA) සිට XAF
Fr8.41776
1 RHEA(RHEA) සිට XCD
$0.040014
1 RHEA(RHEA) සිට XOF
Fr8.41776
1 RHEA(RHEA) සිට XPF
Fr1.52646
1 RHEA(RHEA) සිට BWP
P0.1990326
1 RHEA(RHEA) සිට BZD
$0.02964
1 RHEA(RHEA) සිට CVE
$1.4203488
1 RHEA(RHEA) සිට DJF
Fr2.62314
1 RHEA(RHEA) සිට DOP
$0.9530742
1 RHEA(RHEA) සිට DZD
د.ج1.9334172
1 RHEA(RHEA) සිට FJD
$0.0337896
1 RHEA(RHEA) සිට GNF
Fr128.8599
1 RHEA(RHEA) සිට GTQ
Q0.1135212
1 RHEA(RHEA) සිට GYD
$3.0997512
1 RHEA(RHEA) සිට ISK
kr1.86732

RHEA සම්පත්

RHEA පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල RHEA වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: RHEA පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

RHEA (RHEA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද RHEA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01482 USD වේ.
RHEA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
RHEA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01482 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
RHEA හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
RHEA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.96M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
RHEA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
RHEA හි සංසරණ සැපයුම 200.00M USD වේ.
RHEA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.11587934887394663 USD ක ATH මිලක් RHEA අත්කර ගති.
RHEA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.013327583514416869 USD ක ATL මිලක් RHEA අත්කර ගති.
RHEA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
RHEA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 70.13K USD වේ.
මේ වසර තුලදී RHEA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව RHEA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා RHEA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:29:22 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

