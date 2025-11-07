හුවමාරුවDEX+
සජීවී Refacta AI සඳහා අද මිල 0.03778 USD කි. REFACTA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි REFACTA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Refacta AI ලාංඡනය

Refacta AI මිල(REFACTA)

1 REFACTA සිට USD සජීවී මිල:

$0.03776
+3.42%1D
USD
Refacta AI (REFACTA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:42:53 (UTC+8)

Refacta AI (REFACTA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.03585
පැය 24 පහළ
$ 0.0383
24H ඉහළ

$ 0.03585
$ 0.0383
--
--
+0.26%

+3.42%

+3.84%

+3.84%

Refacta AI (REFACTA) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.03778. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.03585 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0383 ක උපරිම අගයක් අතර REFACTA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. REFACTAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව REFACTA පසුගිය පැය තුල, +0.26% කින්, පැය 24 තුල, +3.42% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +3.84% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Refacta AI (REFACTA) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 517.57K
$ 517.57K$ 517.57K

$ 37.78M
$ 37.78M$ 37.78M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Refacta AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 517.57K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් REFACTA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 37.78M කි.

Refacta AI (REFACTA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Refacta AIහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0012487+3.42%
දින 30 යි$ +0.01897+100.85%
දින 60 යි$ +0.01868+97.80%
දින 90 යි$ +0.02308+157.00%
Refacta AI අද මිල වෙනස

අද, REFACTA එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0012487 (+3.42%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Refacta AI දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.01897 (+100.85%) කින් ඉහළ ගියේය.

Refacta AI දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, REFACTA එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.01868 (+97.80%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Refacta AI දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.02308 (+157.00%), කින් චලනය විය.

Refacta AI (REFACTA) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Refacta AI මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Refacta AI (REFACTA) යනු කුමක්ද

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

MEXC වෙතින් Refacta AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Refacta AI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට REFACTA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Refacta AI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Refacta AI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Refacta AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Refacta AI (REFACTA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Refacta AI (REFACTA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Refacta AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Refacta AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Refacta AI (REFACTA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Refacta AIREFACTA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් REFACTA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Refacta AI (REFACTA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Refacta AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Refacta AI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

REFACTA දේශීය මුදල් වෙත

1 Refacta AI(REFACTA) සිට VND
994.1807
1 Refacta AI(REFACTA) සිට AUD
A$0.0581812
1 Refacta AI(REFACTA) සිට GBP
0.0287128
1 Refacta AI(REFACTA) සිට EUR
0.0324908
1 Refacta AI(REFACTA) සිට USD
$0.03778
1 Refacta AI(REFACTA) සිට MYR
RM0.1575426
1 Refacta AI(REFACTA) සිට TRY
1.594316
1 Refacta AI(REFACTA) සිට JPY
¥5.78034
1 Refacta AI(REFACTA) සිට ARS
ARS$54.8327586
1 Refacta AI(REFACTA) සිට RUB
3.0692472
1 Refacta AI(REFACTA) සිට INR
3.351086
1 Refacta AI(REFACTA) සිට IDR
Rp629.6664148
1 Refacta AI(REFACTA) සිට PHP
2.2343092
1 Refacta AI(REFACTA) සිට EGP
￡E.1.786994
1 Refacta AI(REFACTA) සිට BRL
R$0.202123
1 Refacta AI(REFACTA) සිට CAD
C$0.0532698
1 Refacta AI(REFACTA) සිට BDT
4.6031152
1 Refacta AI(REFACTA) සිට NGN
54.2815484
1 Refacta AI(REFACTA) සිට COP
$144.7506698
1 Refacta AI(REFACTA) සිට ZAR
R.0.6566164
1 Refacta AI(REFACTA) සිට UAH
1.5871378
1 Refacta AI(REFACTA) සිට TZS
T.Sh.92.82546
1 Refacta AI(REFACTA) සිට VES
Bs8.61384
1 Refacta AI(REFACTA) සිට CLP
$35.62654
1 Refacta AI(REFACTA) සිට PKR
Rs10.6090018
1 Refacta AI(REFACTA) සිට KZT
19.8526344
1 Refacta AI(REFACTA) සිට THB
฿1.2229386
1 Refacta AI(REFACTA) සිට TWD
NT$1.1696688
1 Refacta AI(REFACTA) සිට AED
د.إ0.1386526
1 Refacta AI(REFACTA) සිට CHF
Fr0.030224
1 Refacta AI(REFACTA) සිට HKD
HK$0.2935506
1 Refacta AI(REFACTA) සිට AMD
֏14.447072
1 Refacta AI(REFACTA) සිට MAD
.د.م0.3524874
1 Refacta AI(REFACTA) සිට MXN
$0.7011968
1 Refacta AI(REFACTA) සිට SAR
ريال0.141675
1 Refacta AI(REFACTA) සිට ETB
Br5.8139642
1 Refacta AI(REFACTA) සිට KES
KSh4.8807982
1 Refacta AI(REFACTA) සිට JOD
د.أ0.02678602
1 Refacta AI(REFACTA) සිට PLN
0.1390304
1 Refacta AI(REFACTA) සිට RON
лв0.166232
1 Refacta AI(REFACTA) සිට SEK
kr0.3619324
1 Refacta AI(REFACTA) සිට BGN
лв0.0638482
1 Refacta AI(REFACTA) සිට HUF
Ft12.6521442
1 Refacta AI(REFACTA) සිට CZK
0.797158
1 Refacta AI(REFACTA) සිට KWD
د.ك0.01156068
1 Refacta AI(REFACTA) සිට ILS
0.1235406
1 Refacta AI(REFACTA) සිට BOB
Bs0.260682
1 Refacta AI(REFACTA) සිට AZN
0.064226
1 Refacta AI(REFACTA) සිට TJS
SM0.3483316
1 Refacta AI(REFACTA) සිට GEL
0.1023838
1 Refacta AI(REFACTA) සිට AOA
Kz34.6287702
1 Refacta AI(REFACTA) සිට BHD
.د.ب0.01424306
1 Refacta AI(REFACTA) සිට BMD
$0.03778
1 Refacta AI(REFACTA) සිට DKK
kr0.2444366
1 Refacta AI(REFACTA) සිට HNL
L0.9951252
1 Refacta AI(REFACTA) සිට MUR
1.734102
1 Refacta AI(REFACTA) සිට NAD
$0.655483
1 Refacta AI(REFACTA) සිට NOK
kr0.385356
1 Refacta AI(REFACTA) සිට NZD
$0.0668706
1 Refacta AI(REFACTA) සිට PAB
B/.0.03778
1 Refacta AI(REFACTA) සිට PGK
K0.158676
1 Refacta AI(REFACTA) සිට QAR
ر.ق0.1375192
1 Refacta AI(REFACTA) සිට RSD
дин.3.8380702
1 Refacta AI(REFACTA) සිට UZS
soʻm449.7618328
1 Refacta AI(REFACTA) සිට ALL
L3.164075
1 Refacta AI(REFACTA) සිට ANG
ƒ0.0676262
1 Refacta AI(REFACTA) සිට AWG
ƒ0.068004
1 Refacta AI(REFACTA) සිට BBD
$0.07556
1 Refacta AI(REFACTA) සිට BAM
KM0.0638482
1 Refacta AI(REFACTA) සිට BIF
Fr111.11098
1 Refacta AI(REFACTA) සිට BND
$0.049114
1 Refacta AI(REFACTA) සිට BSD
$0.03778
1 Refacta AI(REFACTA) සිට JMD
$6.050467
1 Refacta AI(REFACTA) සිට KHR
152.338405
1 Refacta AI(REFACTA) සිට KMF
Fr15.8676
1 Refacta AI(REFACTA) සිට LAK
821.3043314
1 Refacta AI(REFACTA) සිට LKR
රු11.50401
1 Refacta AI(REFACTA) සිට MDL
L0.6456602
1 Refacta AI(REFACTA) සිට MGA
Ar170.18001
1 Refacta AI(REFACTA) සිට MOP
P0.3018622
1 Refacta AI(REFACTA) සිට MVR
0.581812
1 Refacta AI(REFACTA) සිට MWK
MK65.363178
1 Refacta AI(REFACTA) සිට MZN
MT2.416031
1 Refacta AI(REFACTA) සිට NPR
रु5.353426
1 Refacta AI(REFACTA) සිට PYG
267.93576
1 Refacta AI(REFACTA) සිට RWF
Fr54.74322
1 Refacta AI(REFACTA) සිට SBD
$0.3109294
1 Refacta AI(REFACTA) සිට SCR
0.5614108
1 Refacta AI(REFACTA) සිට SRD
$1.45453
1 Refacta AI(REFACTA) සිට SVC
$0.3298194
1 Refacta AI(REFACTA) සිට SZL
L0.6547274
1 Refacta AI(REFACTA) සිට TMT
m0.1326078
1 Refacta AI(REFACTA) සිට TND
د.ت0.111451
1 Refacta AI(REFACTA) සිට TTD
$0.2553928
1 Refacta AI(REFACTA) සිට UGX
Sh132.07888
1 Refacta AI(REFACTA) සිට XAF
Fr21.45904
1 Refacta AI(REFACTA) සිට XCD
$0.102006
1 Refacta AI(REFACTA) සිට XOF
Fr21.45904
1 Refacta AI(REFACTA) සිට XPF
Fr3.89134
1 Refacta AI(REFACTA) සිට BWP
P0.5073854
1 Refacta AI(REFACTA) සිට BZD
$0.07556
1 Refacta AI(REFACTA) සිට CVE
$3.6208352
1 Refacta AI(REFACTA) සිට DJF
Fr6.68706
1 Refacta AI(REFACTA) සිට DOP
$2.4296318
1 Refacta AI(REFACTA) සිට DZD
د.ج4.9287788
1 Refacta AI(REFACTA) සිට FJD
$0.0861384
1 Refacta AI(REFACTA) සිට GNF
Fr328.4971
1 Refacta AI(REFACTA) සිට GTQ
Q0.2893948
1 Refacta AI(REFACTA) සිට GYD
$7.9020648
1 Refacta AI(REFACTA) සිට ISK
kr4.76028

Refacta AI සම්පත්

Refacta AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Refacta AI වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Refacta AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Refacta AI (REFACTA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද REFACTA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.03778 USD වේ.
REFACTA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
REFACTA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.03778 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Refacta AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
REFACTA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
REFACTA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
REFACTA හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
REFACTA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් REFACTA අත්කර ගති.
REFACTA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් REFACTA අත්කර ගති.
REFACTA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
REFACTA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 517.57K USD වේ.
මේ වසර තුලදී REFACTA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව REFACTA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා REFACTA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Refacta AI (REFACTA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

REFACTA-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

1 REFACTA = 0.03778 USD

REFACTA වෙළඳාම

REFACTA/USDT
$0.03776
+3.42%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

