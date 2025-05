Pyth Network (PYTH) යනු කුමක්ද

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

MEXC වෙතින් Pyth Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Pyth Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PYTH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Pyth Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Pyth Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Pyth Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Pyth Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PYTH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Pyth Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Pyth Network මිල ඉතිහාසය

PYTHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PYTHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Pyth Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Pyth Network (PYTH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Pyth Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Pyth Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1PYTH සිට VNDවෙත ₫ 4,379.4828 1PYTH සිට AUDවෙත A$ 0.26474 1PYTH සිට GBPවෙත £ 0.1281 1PYTH සිට EURවෙත € 0.152012 1PYTH සිට USDවෙත $ 0.1708 1PYTH සිට MYRවෙත RM 0.731024 1PYTH සිට TRYවෙත ₺ 6.616792 1PYTH සිට JPYවෙත ¥ 24.865064 1PYTH සිට RUBවෙත ₽ 13.727196 1PYTH සිට INRවෙත ₹ 14.62048 1PYTH සිට IDRවෙත Rp 2,799.999552 1PYTH සිට KRWවෙත ₩ 237.8817 1PYTH සිට PHPවෙත ₱ 9.525516 1PYTH සිට EGPවෙත £E. 8.611736 1PYTH සිට BRLවෙත R$ 0.961604 1PYTH සිට CADවෙත C$ 0.237412 1PYTH සිට BDTවෙත ৳ 20.712916 1PYTH සිට NGNවෙත ₦ 273.28 1PYTH සිට UAHවෙත ₴ 7.081368 1PYTH සිට VESවෙත Bs 15.7136 1PYTH සිට PKRවෙත Rs 47.989676 1PYTH සිට KZTවෙත ₸ 87.186568 1PYTH සිට THBවෙත ฿ 5.69618 1PYTH සිට TWDවෙත NT$ 5.144496 1PYTH සිට AEDවෙත د.إ 0.626836 1PYTH සිට CHFවෙත Fr 0.141764 1PYTH සිට HKDවෙත HK$ 1.33224 1PYTH සිට MADවෙත .د.م 1.593564 1PYTH සිට MXNවෙත $ 3.308396

Pyth Network සම්පත්

Pyth Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Pyth Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Pyth Network (PYTH) හි මිල කීයද? Pyth Network (PYTH)හි සජීවී මිල 0.1708 USD වේ. Pyth Network (PYTH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Pyth Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 619.15M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PYTHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1708 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Pyth Network (PYTH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Pyth Network (PYTH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 3.62B USD වේ. Pyth Network (PYTH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Pyth Network (PYTH) හි ඉහළම මිල 4 USD වේ. Pyth Network (PYTH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Pyth Network (PYTH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.90M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

