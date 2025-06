Pundi X (PUNDIX) යනු කුමක්ද

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

MEXC වෙතින් Pundi X ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Pundi X ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PUNDIX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Pundi X ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Pundi X මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Pundi X මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Pundi X,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PUNDIX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Pundi Xමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Pundi X මිල ඉතිහාසය

PUNDIXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PUNDIXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Pundi X මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Pundi X (PUNDIX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Pundi X මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Pundi X MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PUNDIX දේශීය මුදල් වෙත

1PUNDIX සිට VNDවෙත ₫ 8,312.9085 1PUNDIX සිට AUDවෙත A$ 0.483327 1PUNDIX සිට GBPවෙත £ 0.230607 1PUNDIX සිට EURවෙත € 0.271674 1PUNDIX සිට USDවෙත $ 0.3159 1PUNDIX සිට MYRවෙත RM 1.336257 1PUNDIX සිට TRYවෙත ₺ 12.373803 1PUNDIX සිට JPYවෙත ¥ 45.568575 1PUNDIX සිට RUBවෙත ₽ 25.110891 1PUNDIX සිට INRවෙත ₹ 26.999973 1PUNDIX සිට IDRවෙත Rp 5,095.160577 1PUNDIX සිට KRWවෙත ₩ 432.144882 1PUNDIX සිට PHPවෙත ₱ 17.655651 1PUNDIX සිට EGPවෙත £E. 15.63705 1PUNDIX සිට BRLවෙත R$ 1.746927 1PUNDIX සිට CADවෙත C$ 0.429624 1PUNDIX සිට BDTවෙත ৳ 38.615616 1PUNDIX සිට NGNවෙත ₦ 486.748197 1PUNDIX සිට UAHවෙත ₴ 13.116168 1PUNDIX සිට VESවෙත Bs 31.2741 1PUNDIX සිට PKRවෙත Rs 89.184888 1PUNDIX සිට KZTවෙත ₸ 160.925778 1PUNDIX සිට THBවෙත ฿ 10.285704 1PUNDIX සිට TWDවෙත NT$ 9.416979 1PUNDIX සිට AEDවෙත د.إ 1.159353 1PUNDIX සිට CHFවෙත Fr 0.255879 1PUNDIX සිට HKDවෙත HK$ 2.476656 1PUNDIX සිට MADවෙත .د.م 2.881008 1PUNDIX සිට MXNවෙත $ 5.97051

Pundi X සම්පත්

Pundi X පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Pundi X පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Pundi X (PUNDIX) හි මිල කීයද? Pundi X (PUNDIX)හි සජීවී මිල 0.3159 USD වේ. Pundi X (PUNDIX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Pundi X හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 81.62M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PUNDIXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.3159 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Pundi X (PUNDIX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Pundi X (PUNDIX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 258.39M USD වේ. Pundi X (PUNDIX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Pundi X (PUNDIX) හි ඉහළම මිල 0.8636 USD වේ. Pundi X (PUNDIX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Pundi X (PUNDIX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 124.29K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

