WAX (WAXP) යනු කුමක්ද

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

MEXC වෙතින් WAX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ WAX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට WAXP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ WAX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ WAX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

WAX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ WAX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WAXP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ WAXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

WAX මිල ඉතිහාසය

WAXPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WAXPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ WAX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

WAX (WAXP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

WAX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් WAX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

WAXP දේශීය මුදල් වෙත

1WAXP සිට VNDවෙත ₫ 667.17882 1WAXP සිට AUDවෙත A$ 0.0405912 1WAXP සිට GBPවෙත £ 0.019515 1WAXP සිට EURවෙත € 0.0231578 1WAXP සිට USDවෙත $ 0.02602 1WAXP සිට MYRවෙත RM 0.1113656 1WAXP සිට TRYවෙත ₺ 1.0067138 1WAXP සිට JPYවෙත ¥ 3.792415 1WAXP සිට RUBවෙත ₽ 2.0912274 1WAXP සිට INRවෙත ₹ 2.226011 1WAXP සිට IDRවෙත Rp 426.5573088 1WAXP සිට KRWවෙත ₩ 36.391572 1WAXP සිට PHPවෙත ₱ 1.4508752 1WAXP සිට EGPවෙත £E. 1.304903 1WAXP සිට BRLවෙත R$ 0.1467528 1WAXP සිට CADවෙත C$ 0.0361678 1WAXP සිට BDTවෙත ৳ 3.1635116 1WAXP සිට NGNවෙත ₦ 41.632 1WAXP සිට UAHවෙත ₴ 1.07983 1WAXP සිට VESවෙත Bs 2.39384 1WAXP සිට PKRවෙත Rs 7.3334768 1WAXP සිට KZTවෙත ₸ 13.2956996 1WAXP සිට THBවෙත ฿ 0.8643844 1WAXP සිට TWDවෙත NT$ 0.7847632 1WAXP සිට AEDවෙත د.إ 0.0954934 1WAXP සිට CHFවෙත Fr 0.0215966 1WAXP සිට HKDවෙත HK$ 0.202956 1WAXP සිට MADවෙත .د.م 0.2417258 1WAXP සිට MXNවෙත $ 0.5068696

WAX සම්පත්

WAX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: WAX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද WAX (WAXP) හි මිල කීයද? WAX (WAXP)හි සජීවී මිල 0.02602 USD වේ. WAX (WAXP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? WAX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 114.03M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ WAXPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02602 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. WAX (WAXP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? WAX (WAXP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 4.38B USD වේ. WAX (WAXP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, WAX (WAXP) හි ඉහළම මිල 0.14224 USD වේ. WAX (WAXP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? WAX (WAXP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 392.09K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

