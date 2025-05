PUMLx (PUMLX) යනු කුමක්ද

PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.

MEXC වෙතින් PUMLx ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PUMLx ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PUMLX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PUMLx ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PUMLx මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PUMLx මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PUMLx,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PUMLX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PUMLxමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PUMLx මිල ඉතිහාසය

PUMLXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PUMLXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PUMLx මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PUMLx (PUMLX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PUMLx මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PUMLx MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PUMLX දේශීය මුදල් වෙත

1PUMLX සිට VNDවෙත ₫ 11.948706 1PUMLX සිට AUDවෙත A$ 0.0007223 1PUMLX සිට GBPවෙත £ 0.0003495 1PUMLX සිට EURවෙත € 0.00041474 1PUMLX සිට USDවෙත $ 0.000466 1PUMLX සිට MYRවෙත RM 0.00199448 1PUMLX සිට TRYවෙත ₺ 0.01805284 1PUMLX සිට JPYවෙත ¥ 0.06784028 1PUMLX සිට RUBවෙත ₽ 0.03745242 1PUMLX සිට INRවෙත ₹ 0.0398896 1PUMLX සිට IDRවෙත Rp 7.63934304 1PUMLX සිට KRWවෙත ₩ 0.6490215 1PUMLX සිට PHPවෙත ₱ 0.02598882 1PUMLX සිට EGPවෙත £E. 0.02349572 1PUMLX සිට BRLවෙත R$ 0.00262358 1PUMLX සිට CADවෙත C$ 0.00064774 1PUMLX සිට BDTවෙත ৳ 0.05651182 1PUMLX සිට NGNවෙත ₦ 0.7456 1PUMLX සිට UAHවෙත ₴ 0.01932036 1PUMLX සිට VESවෙත Bs 0.042872 1PUMLX සිට PKRවෙත Rs 0.13093202 1PUMLX සිට KZTවෙත ₸ 0.23787436 1PUMLX සිට THBවෙත ฿ 0.0155411 1PUMLX සිට TWDවෙත NT$ 0.01403592 1PUMLX සිට AEDවෙත د.إ 0.00171022 1PUMLX සිට CHFවෙත Fr 0.00038678 1PUMLX සිට HKDවෙත HK$ 0.0036348 1PUMLX සිට MADවෙත .د.م 0.00434778 1PUMLX සිට MXNවෙත $ 0.00902642

PUMLx සම්පත්

PUMLx පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PUMLx පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PUMLx (PUMLX) හි මිල කීයද? PUMLx (PUMLX)හි සජීවී මිල 0.000466 USD වේ. PUMLx (PUMLX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PUMLx හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 60.23K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PUMLXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000466 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PUMLx (PUMLX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PUMLx (PUMLX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 129.25M USD වේ. PUMLx (PUMLX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, PUMLx (PUMLX) හි ඉහළම මිල 0.02043 USD වේ. PUMLx (PUMLX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PUMLx (PUMLX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.24K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.