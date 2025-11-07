හුවමාරුවDEX+
සජීවී PhyChain සඳහා අද මිල 2.159 USD කි. PHYCHAIN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PHYCHAIN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී PhyChain සඳහා අද මිල 2.159 USD කි. PHYCHAIN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PHYCHAIN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PHYCHAIN ගැන වැඩි විස්තර

PHYCHAIN මිල තොරතුරු

PHYCHAIN යනු කුමක්ද

PHYCHAIN ධවල පත්‍රිකාව

PHYCHAIN නිල වෙබ් අඩවිය

PHYCHAIN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PHYCHAIN මිල පුරෝකථනය

PHYCHAIN ඉතිහාසය

PHYCHAIN මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

PHYCHAIN-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

PHYCHAIN තත්කාල ගනුදෙනු

PhyChain ලාංඡනය

PhyChain මිල(PHYCHAIN)

1 PHYCHAIN සිට USD සජීවී මිල:

$2.16
$2.16$2.16
0.00%1D
USD
PhyChain (PHYCHAIN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:57:25 (UTC+8)

PhyChain (PHYCHAIN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 2.106
$ 2.106$ 2.106
පැය 24 පහළ
$ 2.26
$ 2.26$ 2.26
24H ඉහළ

$ 2.106
$ 2.106$ 2.106

$ 2.26
$ 2.26$ 2.26

--
----

--
----

+0.65%

0.00%

-22.68%

-22.68%

PhyChain (PHYCHAIN) තත්‍ය කාලීන මිල $ 2.159. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 2.106 ක අවම අගයක් සහ $ 2.26 ක උපරිම අගයක් අතර PHYCHAIN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PHYCHAINහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PHYCHAIN පසුගිය පැය තුල, +0.65% කින්, පැය 24 තුල, 0.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.68% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

PhyChain (PHYCHAIN) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 65.74K
$ 65.74K$ 65.74K

$ 4.32B
$ 4.32B$ 4.32B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

PhyChain හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 65.74K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් PHYCHAIN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.32B කි.

PhyChain (PHYCHAIN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා PhyChainහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 00.00%
දින 30 යි$ -0.587-21.38%
දින 60 යි$ +0.736+51.72%
දින 90 යි$ +0.648+42.88%
PhyChain අද මිල වෙනස

අද, PHYCHAIN එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ 0 (0.00%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

PhyChain දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.587 (-21.38%) කින් ඉහළ ගියේය.

PhyChain දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, PHYCHAIN එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.736 (+51.72%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

PhyChain දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.648 (+42.88%), කින් චලනය විය.

PhyChain (PHYCHAIN) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් PhyChain මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

PhyChain (PHYCHAIN) යනු කුමක්ද

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

MEXC වෙතින් PhyChain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PhyChain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PHYCHAIN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PhyChain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PhyChain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PhyChain මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ PhyChain (PHYCHAIN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ PhyChain (PHYCHAIN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? PhyChain සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් PhyChain මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PhyChain (PHYCHAIN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PhyChainPHYCHAIN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PHYCHAIN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

PhyChain (PHYCHAIN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PhyChain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PhyChain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PhyChain සම්පත්

PhyChain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල PhyChain වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PhyChain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

PhyChain (PHYCHAIN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PHYCHAIN හි සජීවී මිල, USD වලින් 2.159 USD වේ.
PHYCHAIN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PHYCHAIN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 2.159 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
PhyChain හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PHYCHAIN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PHYCHAIN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PHYCHAIN හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
PHYCHAIN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් PHYCHAIN අත්කර ගති.
PHYCHAIN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් PHYCHAIN අත්කර ගති.
PHYCHAIN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PHYCHAIN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 65.74K USD වේ.
මේ වසර තුලදී PHYCHAIN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PHYCHAIN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PHYCHAIN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:57:25 (UTC+8)

වියාචනය

PHYCHAIN-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

PHYCHAIN
PHYCHAIN
USD
USD

1 PHYCHAIN = 2.159 USD

PHYCHAIN වෙළඳාම

PHYCHAIN/USDT
$2.16
$2.16$2.16
+0.04%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

