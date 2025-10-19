සජීවී PUBLIC සඳහා අද මිල 0.03175 USD කි. PUBLIC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PUBLIC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී PUBLIC සඳහා අද මිල 0.03175 USD කි. PUBLIC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PUBLIC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PUBLIC මිල(PUBLIC)

1 PUBLIC සිට USD සජීවී මිල:

$0.03175
$0.03175$0.03175
-0.81%1D
USD
PUBLIC (PUBLIC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-19 08:54:01 (UTC+8)

PUBLIC (PUBLIC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141
පැය 24 පහළ
$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217
24H ඉහළ

$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141

$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217

--
----

--
----

+0.22%

-0.80%

-5.74%

-5.74%

PUBLIC (PUBLIC) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.03175. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.03141 ක අවම අගයක් සහ $ 0.03217 ක උපරිම අගයක් අතර PUBLIC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PUBLICහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PUBLIC පසුගිය පැය තුල, +0.22% කින්, පැය 24 තුල, -0.80% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -5.74% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

PUBLIC (PUBLIC) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 61.12K
$ 61.12K$ 61.12K

$ 31.75M
$ 31.75M$ 31.75M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NEAR

PUBLIC හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 61.12K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් PUBLIC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 31.75M කි.

PUBLIC (PUBLIC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා PUBLICහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0002593-0.80%
දින 30 යි$ -0.03863-54.89%
දින 60 යි$ -0.02599-45.02%
දින 90 යි$ +0.01175+58.75%
PUBLIC අද මිල වෙනස

අද, PUBLIC එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0002593 (-0.80%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

PUBLIC දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.03863 (-54.89%) කින් ඉහළ ගියේය.

PUBLIC දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, PUBLIC එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.02599 (-45.02%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

PUBLIC දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.01175 (+58.75%), කින් චලනය විය.

PUBLIC (PUBLIC) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් PUBLIC මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

PUBLIC (PUBLIC) යනු කුමක්ද

PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.

MEXC වෙතින් PUBLIC ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PUBLIC ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PUBLIC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PUBLIC ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PUBLIC මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PUBLIC මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ PUBLIC (PUBLIC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ PUBLIC (PUBLIC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? PUBLIC සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් PUBLIC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PUBLIC (PUBLIC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PUBLICPUBLIC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PUBLIC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

PUBLIC (PUBLIC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PUBLIC මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PUBLIC MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PUBLIC දේශීය මුදල් වෙත

1 PUBLIC(PUBLIC) සිට VND
835.50125
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට AUD
A$0.0485775
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට GBP
0.023495
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට EUR
0.0269875
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට USD
$0.03175
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට MYR
RM0.133985
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට TRY
1.3293725
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට JPY
¥4.7625
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට ARS
ARS$46.2153
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට RUB
2.573655
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට INR
2.794635
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට IDR
Rp529.166455
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට PHP
1.84531
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට EGP
￡E.1.510665
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට BRL
R$0.17145
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට CAD
C$0.04445
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට BDT
3.8788975
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට NGN
46.690915
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට COP
$122.58675
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට ZAR
R.0.55118
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට UAH
1.329055
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට TZS
T.Sh.78.2018375
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට VES
Bs6.38175
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට CLP
$30.353
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට PKR
Rs9.01446
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට KZT
17.134205
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට THB
฿1.03632
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට TWD
NT$0.9725025
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට AED
د.إ0.1165225
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට CHF
Fr0.0250825
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට HKD
HK$0.2466975
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට AMD
֏12.2301
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට MAD
.د.م0.2911475
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට MXN
$0.5832475
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට SAR
ريال0.1190625
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට ETB
Br4.708525
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට KES
KSh4.1132125
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට JOD
د.أ0.02251075
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට PLN
0.11557
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට RON
лв0.13843
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට SEK
kr0.2994025
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට BGN
лв0.0530225
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට HUF
Ft10.6079925
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට CZK
0.66167
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට KWD
د.ك0.00968375
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට ILS
0.104775
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට BOB
Bs0.2200275
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට AZN
0.053975
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට TJS
SM0.2936875
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට GEL
0.085725
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට AOA
Kz29.1017325
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට BHD
.د.ب0.011938
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට BMD
$0.03175
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට DKK
kr0.2032
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට HNL
L0.836295
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට MUR
1.4297025
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට NAD
$0.5553075
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට NOK
kr0.319405
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට NZD
$0.055245
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට PAB
B/.0.03175
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට PGK
K0.1355725
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට QAR
ر.ق0.1158875
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට RSD
дин.3.19024
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට UZS
soʻm387.19506
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට ALL
L2.6323925
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට ANG
ƒ0.0568325
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට AWG
ƒ0.05715
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට BBD
$0.0635
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට BAM
KM0.0530225
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට BIF
Fr93.9165
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට BND
$0.0409575
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට BSD
$0.03175
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට JMD
$5.1184175
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට KHR
128.0239375
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට KMF
Fr13.3985
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට LAK
690.2173775
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට LKR
රු9.6415225
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට MDL
L0.5368925
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට MGA
Ar141.74089
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට MOP
P0.254635
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට MVR
0.485775
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට MWK
MK55.2173775
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට MZN
MT2.0291425
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට NPR
रु4.485005
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට PYG
226.7585
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට RWF
Fr46.19625
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට SBD
$0.2613025
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට SCR
0.4416425
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට SRD
$1.2512675
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට SVC
$0.2784475
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට SZL
L0.55499
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට TMT
m0.111125
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට TND
د.ت0.092964
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට TTD
$0.2159
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට UGX
Sh110.998
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට XAF
Fr17.8435
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට XCD
$0.085725
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට XOF
Fr17.8435
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට XPF
Fr3.2385
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට BWP
P0.42672
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට BZD
$0.0638175
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට CVE
$3.00355
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට DJF
Fr5.6515
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට DOP
$2.01041
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට DZD
د.ج4.1151175
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට FJD
$0.0720725
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට GNF
Fr276.06625
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට GTQ
Q0.24384
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට GYD
$6.6614675
1 PUBLIC(PUBLIC) සිට ISK
kr3.84175

PUBLIC සම්පත්

PUBLIC පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල PUBLIC වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PUBLIC පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

PUBLIC (PUBLIC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PUBLIC හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.03175 USD වේ.
PUBLIC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PUBLIC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.03175 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
PUBLIC හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PUBLIC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PUBLIC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PUBLIC හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
PUBLIC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් PUBLIC අත්කර ගති.
PUBLIC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් PUBLIC අත්කර ගති.
PUBLIC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PUBLIC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 61.12K USD වේ.
මේ වසර තුලදී PUBLIC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PUBLIC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PUBLIC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-19 08:54:01 (UTC+8)

PUBLIC (PUBLIC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
10-18 16:36:53කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

$0.03175
