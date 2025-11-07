හුවමාරුවDEX+
Flip Fest
සජීවී Zypher Network සඳහා අද මිල 0.001147 USD කි. POP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි POP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

POP ගැන වැඩි විස්තර

POP මිල තොරතුරු

POP යනු කුමක්ද

POP ධවල පත්‍රිකාව

POP නිල වෙබ් අඩවිය

POP ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

POP මිල පුරෝකථනය

POP ඉතිහාසය

POP මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

POP-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

POP තත්කාල ගනුදෙනු

POP USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Zypher Network ලාංඡනය

Zypher Network මිල(POP)

1 POP සිට USD සජීවී මිල:

$0.001131
$0.001131
-2.75%1D
USD
Zypher Network (POP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:57:39 (UTC+8)

Zypher Network (POP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.001066
$ 0.001066
පැය 24 පහළ
$ 0.001394
$ 0.001394
24H ඉහළ

$ 0.001066
$ 0.001066

$ 0.001394
$ 0.001394

$ 0.0122852444917876
$ 0.0122852444917876

$ 0.000910956106492917
$ 0.000910956106492917

+0.08%

-2.75%

-83.70%

-83.70%

Zypher Network (POP) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.001147. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.001066 ක අවම අගයක් සහ $ 0.001394 ක උපරිම අගයක් අතර POP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. POPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0122852444917876 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000910956106492917 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව POP පසුගිය පැය තුල, +0.08% කින්, පැය 24 තුල, -2.75% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -83.70% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Zypher Network (POP) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1868

$ 1.73M
$ 1.73M

$ 77.05K
$ 77.05K

$ 11.47M
$ 11.47M

1.50B
1.50B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

15.04%

BSC

Zypher Network හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.73M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 77.05K වේ. මුළු සැපයුම 1.50B සමඟින් POP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 11.47M කි.

Zypher Network (POP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Zypher Networkහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00003198-2.75%
දින 30 යි$ -0.009321-89.05%
දින 60 යි$ +0.000147+14.70%
දින 90 යි$ +0.000147+14.70%
Zypher Network අද මිල වෙනස

අද, POP එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.00003198 (-2.75%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Zypher Network දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.009321 (-89.05%) කින් ඉහළ ගියේය.

Zypher Network දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, POP එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.000147 (+14.70%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Zypher Network දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.000147 (+14.70%), කින් චලනය විය.

Zypher Network (POP) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Zypher Network මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Zypher Network (POP) යනු කුමක්ද

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

MEXC වෙතින් Zypher Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Zypher Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට POP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Zypher Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Zypher Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Zypher Network මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Zypher Network (POP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Zypher Network (POP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Zypher Network සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Zypher Network මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Zypher Network (POP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Zypher NetworkPOP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් POP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Zypher Network (POP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Zypher Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Zypher Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

Zypher Network සම්පත්

Zypher Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Zypher Network වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Zypher Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Zypher Network (POP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද POP හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.001147 USD වේ.
POP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
POP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.001147 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Zypher Network හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
POP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.73M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
POP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
POP හි සංසරණ සැපයුම 1.50B USD වේ.
POP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0122852444917876 USD ක ATH මිලක් POP අත්කර ගති.
POP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.000910956106492917 USD ක ATL මිලක් POP අත්කර ගති.
POP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
POP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 77.05K USD වේ.
මේ වසර තුලදී POP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව POP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා POP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

