Phoenic (PNIC) යනු කුමක්ද

Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

MEXC වෙතින් Phoenic ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Phoenic ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PNIC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Phoenic ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Phoenic මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Phoenic මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Phoenic,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PNIC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Phoenicමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Phoenic මිල ඉතිහාසය

PNICහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PNICහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Phoenic මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Phoenic (PNIC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Phoenic මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Phoenic MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PNIC දේශීය මුදල් වෙත

1PNIC සිට VNDවෙත ₫ 44.051238 1PNIC සිට AUDවෙත A$ 0.0026629 1PNIC සිට GBPවෙත £ 0.0012885 1PNIC සිට EURවෙත € 0.00152902 1PNIC සිට USDවෙත $ 0.001718 1PNIC සිට MYRවෙත RM 0.00735304 1PNIC සිට TRYවෙත ₺ 0.06655532 1PNIC සිට JPYවෙත ¥ 0.25010644 1PNIC සිට RUBවෙත ₽ 0.13807566 1PNIC සිට INRවෙත ₹ 0.14699208 1PNIC සිට IDRවෙත Rp 28.16392992 1PNIC සිට KRWවෙත ₩ 2.38942876 1PNIC සිට PHPවෙත ₱ 0.09581286 1PNIC සිට EGPවෙත £E. 0.08655284 1PNIC සිට BRLවෙත R$ 0.00967234 1PNIC සිට CADවෙත C$ 0.00238802 1PNIC සිට BDTවෙත ৳ 0.20834186 1PNIC සිට NGNවෙත ₦ 2.7488 1PNIC සිට UAHවෙත ₴ 0.07122828 1PNIC සිට VESවෙත Bs 0.158056 1PNIC සිට PKRවෙත Rs 0.48270646 1PNIC සිට KZTවෙත ₸ 0.87697028 1PNIC සිට THBවෙත ฿ 0.05732966 1PNIC සිට TWDවෙත NT$ 0.05181488 1PNIC සිට AEDවෙත د.إ 0.00630506 1PNIC සිට CHFවෙත Fr 0.00142594 1PNIC සිට HKDවෙත HK$ 0.0134004 1PNIC සිට MADවෙත .د.م 0.01602894 1PNIC සිට MXNවෙත $ 0.03327766

Phoenic සම්පත්

Phoenic පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Phoenic පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Phoenic (PNIC) හි මිල කීයද? Phoenic (PNIC)හි සජීවී මිල 0.001718 USD වේ. Phoenic (PNIC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Phoenic හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 437.00K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PNICහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001718 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Phoenic (PNIC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Phoenic (PNIC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 254.37M USD වේ. Phoenic (PNIC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Phoenic (PNIC) හි ඉහළම මිල 0.3799 USD වේ. Phoenic (PNIC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Phoenic (PNIC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 189.88K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.