Pangolin (PNG) යනු කුමක්ද

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

Pangolin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Pangolin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PNG හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Pangolinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Pangolin මිල ඉතිහාසය

PNGහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PNGහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Pangolin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Pangolin (PNG) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PNG දේශීය මුදල් වෙත

1PNG සිට VNDවෙත ₫ 4,516.14933 1PNG සිට AUDවෙත A$ 0.2747628 1PNG සිට GBPවෙත £ 0.1320975 1PNG සිට EURවෙත € 0.1567557 1PNG සිට USDවෙත $ 0.17613 1PNG සිට MYRවෙත RM 0.7538364 1PNG සිට TRYවෙත ₺ 6.8127084 1PNG සිට JPYවෙත ¥ 25.6815153 1PNG සිට RUBවෙත ₽ 14.1661359 1PNG සිට INRවෙත ₹ 15.0520698 1PNG සිට IDRවෙත Rp 2,887.3765872 1PNG සිට KRWවෙත ₩ 245.648511 1PNG සිට PHPවෙත ₱ 9.8086797 1PNG සිට EGPවෙත £E. 8.8329195 1PNG සිට BRLවෙත R$ 0.9898506 1PNG සිට CADවෙත C$ 0.2448207 1PNG සිට BDTවෙත ৳ 21.4138854 1PNG සිට NGNවෙත ₦ 281.808 1PNG සිට UAHවෙත ₴ 7.309395 1PNG සිට VESවෙත Bs 16.20396 1PNG සිට PKRවෙත Rs 49.6404792 1PNG සිට KZTවෙත ₸ 89.9989074 1PNG සිට THBවෙත ฿ 5.8510386 1PNG සිට TWDවෙත NT$ 5.3138421 1PNG සිට AEDවෙත د.إ 0.6463971 1PNG සිට CHFවෙත Fr 0.1461879 1PNG සිට HKDවෙත HK$ 1.373814 1PNG සිට MADවෙත .د.م 1.6362477 1PNG සිට MXNවෙත $ 3.4133994

Pangolin සම්පත්

Pangolin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Pangolin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Pangolin (PNG) හි මිල කීයද? Pangolin (PNG)හි සජීවී මිල 0.17613 USD වේ. Pangolin (PNG) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Pangolin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 38.81M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PNGහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.17613 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Pangolin (PNG) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Pangolin (PNG) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 220.37M USD වේ. Pangolin (PNG) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Pangolin (PNG) හි ඉහළම මිල 1.2475 USD වේ. Pangolin (PNG) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Pangolin (PNG) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 71.18K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

