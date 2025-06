Public Masterpiece (PMT) යනු කුමක්ද

Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.

MEXC වෙතින් Public Masterpiece ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Public Masterpiece ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PMT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Public Masterpiece ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Public Masterpiece මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Public Masterpiece මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Public Masterpiece,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PMT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Public Masterpieceමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Public Masterpiece මිල ඉතිහාසය

PMTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PMTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Public Masterpiece මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Public Masterpiece (PMT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Public Masterpiece මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Public Masterpiece MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PMT දේශීය මුදල් වෙත

1PMT සිට VNDවෙත ₫ 2,430.4534 1PMT සිට AUDවෙත A$ 0.1413108 1PMT සිට GBPවෙත £ 0.0674228 1PMT සිට EURවෙත € 0.0794296 1PMT සිට USDවෙත $ 0.09236 1PMT සිට MYRවෙත RM 0.3906828 1PMT සිට TRYවෙත ₺ 3.6177412 1PMT සිට JPYවෙත ¥ 13.3210828 1PMT සිට RUBවෙත ₽ 7.34262 1PMT සිට INRවෙත ₹ 7.8940092 1PMT සිට IDRවෙත Rp 1,489.6772108 1PMT සිට KRWවෙත ₩ 126.3466328 1PMT සිට PHPවෙත ₱ 5.1620004 1PMT සිට EGPවෙත £E. 4.57182 1PMT සිට BRLවෙත R$ 0.5107508 1PMT සිට CADවෙත C$ 0.1256096 1PMT සිට BDTවෙත ৳ 11.2900864 1PMT සිට NGNවෙත ₦ 142.3110588 1PMT සිට UAHවෙත ₴ 3.8347872 1PMT සිට VESවෙත Bs 9.14364 1PMT සිට PKRවෙත Rs 26.0750752 1PMT සිට KZTවෙත ₸ 47.0500312 1PMT සිට THBවෙත ฿ 3.0081652 1PMT සිට TWDවෙත NT$ 2.7532516 1PMT සිට AEDවෙත د.إ 0.3389612 1PMT සිට CHFවෙත Fr 0.0748116 1PMT සිට HKDවෙත HK$ 0.7241024 1PMT සිට MADවෙත .د.م 0.8423232 1PMT සිට MXNවෙත $ 1.745604

Public Masterpiece සම්පත්

Public Masterpiece පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Public Masterpiece පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Public Masterpiece (PMT) හි මිල කීයද? Public Masterpiece (PMT)හි සජීවී මිල 0.09236 USD වේ. Public Masterpiece (PMT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Public Masterpiece හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PMTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.09236 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Public Masterpiece (PMT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Public Masterpiece (PMT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Public Masterpiece (PMT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Public Masterpiece (PMT) හි ඉහළම මිල 0.10288 USD වේ. Public Masterpiece (PMT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Public Masterpiece (PMT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 109.06K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

