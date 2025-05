peaq network (PEAQ) යනු කුමක්ද

peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.

MEXC වෙතින් peaq network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ peaq network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



peaq network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ peaq network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PEAQ හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ peaq networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

peaq network මිල ඉතිහාසය

PEAQහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PEAQහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ peaq network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

peaq network (PEAQ) මිලදී ගන්නා ආකාරය

peaq network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් peaq network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PEAQ දේශීය මුදල් වෙත

1PEAQ සිට VNDවෙත ₫ 3,732.56037 1PEAQ සිට AUDවෙත A$ 0.2256335 1PEAQ සිට GBPවෙත £ 0.1091775 1PEAQ සිට EURවෙත € 0.1295573 1PEAQ සිට USDවෙත $ 0.14557 1PEAQ සිට MYRවෙත RM 0.6230396 1PEAQ සිට TRYවෙත ₺ 5.6393818 1PEAQ සිට JPYවෙත ¥ 21.1920806 1PEAQ සිට RUBවෙත ₽ 11.6994609 1PEAQ සිට INRවෙත ₹ 12.4564249 1PEAQ සිට IDRවෙත Rp 2,386.3930608 1PEAQ සිට KRWවෙත ₩ 202.4616674 1PEAQ සිට PHPවෙත ₱ 8.1198946 1PEAQ සිට EGPවෙත £E. 7.3352723 1PEAQ සිට BRLවෙත R$ 0.8195591 1PEAQ සිට CADවෙත C$ 0.2023423 1PEAQ සිට BDTවෙත ৳ 17.6532739 1PEAQ සිට NGNවෙත ₦ 232.912 1PEAQ සිට UAHවෙත ₴ 6.0353322 1PEAQ සිට VESවෙත Bs 13.39244 1PEAQ සිට PKRවෙත Rs 40.9008029 1PEAQ සිට KZTවෙත ₸ 74.3076622 1PEAQ සිට THBවෙත ฿ 4.8547595 1PEAQ සිට TWDවෙත NT$ 4.3903912 1PEAQ සිට AEDවෙත د.إ 0.5342419 1PEAQ සිට CHFවෙත Fr 0.1208231 1PEAQ සිට HKDවෙත HK$ 1.135446 1PEAQ සිට MADවෙත .د.م 1.3581681 1PEAQ සිට MXNවෙත $ 2.8196909

peaq network සම්පත්

peaq network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: peaq network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද peaq network (PEAQ) හි මිල කීයද? peaq network (PEAQ)හි සජීවී මිල 0.14557 USD වේ. peaq network (PEAQ) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? peaq network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 113.87M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PEAQහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.14557 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. peaq network (PEAQ) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? peaq network (PEAQ) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 782.23M USD වේ. peaq network (PEAQ) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, peaq network (PEAQ) හි ඉහළම මිල 0.7551 USD වේ. peaq network (PEAQ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? peaq network (PEAQ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 495.69K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

