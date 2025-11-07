හුවමාරුවDEX+
සජීවී Overlay Protocol සඳහා අද මිල 0.05834 USD කි. OVL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි OVL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Overlay Protocol ලාංඡනය

Overlay Protocol මිල(OVL)

1 OVL සිට USD සජීවී මිල:

$0.05834
-3.41%1D
USD
Overlay Protocol (OVL) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:26:21 (UTC+8)

Overlay Protocol (OVL) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0572
පැය 24 පහළ
$ 0.06271
24H ඉහළ

$ 0.0572
$ 0.06271
$ 0.7841389069548613
$ 0.10678946055291266
0.00%

-3.40%

-18.24%

-18.24%

Overlay Protocol (OVL) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.05834. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0572 ක අවම අගයක් සහ $ 0.06271 ක උපරිම අගයක් අතර OVL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. OVLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.7841389069548613 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.10678946055291266 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව OVL පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -3.40% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.24% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Overlay Protocol (OVL) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2042

$ 636.68K
$ 65.21K
$ 5.83M
10.91M
100,000,000
88,871,915.39447941
10.91%

BSC

Overlay Protocol හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 636.68K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 65.21K වේ. මුළු සැපයුම 10.91M සමඟින් OVL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 88871915.39447941 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.83M කි.

Overlay Protocol (OVL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Overlay Protocolහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0020596-3.40%
දින 30 යි$ -0.09106-60.96%
දින 60 යි$ -0.06106-51.14%
දින 90 යි$ -0.11166-65.69%
Overlay Protocol අද මිල වෙනස

අද, OVL එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0020596 (-3.40%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Overlay Protocol දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.09106 (-60.96%) කින් ඉහළ ගියේය.

Overlay Protocol දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, OVL එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.06106 (-51.14%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Overlay Protocol දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.11166 (-65.69%), කින් චලනය විය.

Overlay Protocol (OVL) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Overlay Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Overlay Protocol (OVL) යනු කුමක්ද

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

MEXC වෙතින් Overlay Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Overlay Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OVL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Overlay Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Overlay Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Overlay Protocol මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Overlay Protocol (OVL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Overlay Protocol (OVL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Overlay Protocol සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Overlay Protocol මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Overlay Protocol (OVL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Overlay ProtocolOVL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් OVL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Overlay Protocol (OVL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Overlay Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Overlay Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OVL දේශීය මුදල් වෙත

1 Overlay Protocol(OVL) සිට VND
1,535.2171
1 Overlay Protocol(OVL) සිට AUD
A$0.0898436
1 Overlay Protocol(OVL) සිට GBP
0.0443384
1 Overlay Protocol(OVL) සිට EUR
0.0501724
1 Overlay Protocol(OVL) සිට USD
$0.05834
1 Overlay Protocol(OVL) සිට MYR
RM0.2432778
1 Overlay Protocol(OVL) සිට TRY
2.4613646
1 Overlay Protocol(OVL) සිට JPY
¥8.92602
1 Overlay Protocol(OVL) සිට ARS
ARS$84.6729258
1 Overlay Protocol(OVL) සිට RUB
4.740125
1 Overlay Protocol(OVL) සිට INR
5.1741746
1 Overlay Protocol(OVL) සිට IDR
Rp972.3329444
1 Overlay Protocol(OVL) සිට PHP
3.4473106
1 Overlay Protocol(OVL) සිට EGP
￡E.2.7588986
1 Overlay Protocol(OVL) සිට BRL
R$0.3115356
1 Overlay Protocol(OVL) සිට CAD
C$0.0822594
1 Overlay Protocol(OVL) සිට BDT
7.1081456
1 Overlay Protocol(OVL) සිට NGN
83.8217452
1 Overlay Protocol(OVL) සිට COP
$223.5244594
1 Overlay Protocol(OVL) සිට ZAR
R.1.0133658
1 Overlay Protocol(OVL) සිට UAH
2.4508634
1 Overlay Protocol(OVL) සිට TZS
T.Sh.143.694337
1 Overlay Protocol(OVL) සිට VES
Bs13.30152
1 Overlay Protocol(OVL) සිට CLP
$55.01462
1 Overlay Protocol(OVL) සිට PKR
Rs16.3824554
1 Overlay Protocol(OVL) සිට KZT
30.6565032
1 Overlay Protocol(OVL) සිට THB
฿1.8890492
1 Overlay Protocol(OVL) සිට TWD
NT$1.8073732
1 Overlay Protocol(OVL) සිට AED
د.إ0.2141078
1 Overlay Protocol(OVL) සිට CHF
Fr0.046672
1 Overlay Protocol(OVL) සිට HKD
HK$0.4533018
1 Overlay Protocol(OVL) සිට AMD
֏22.309216
1 Overlay Protocol(OVL) සිට MAD
.د.م0.5443122
1 Overlay Protocol(OVL) සිට MXN
$1.082207
1 Overlay Protocol(OVL) සිට SAR
ريال0.218775
1 Overlay Protocol(OVL) සිට ETB
Br8.9779426
1 Overlay Protocol(OVL) සිට KES
KSh7.5369446
1 Overlay Protocol(OVL) සිට JOD
د.أ0.04136306
1 Overlay Protocol(OVL) සිට PLN
0.2146912
1 Overlay Protocol(OVL) සිට RON
лв0.256696
1 Overlay Protocol(OVL) සිට SEK
kr0.5583138
1 Overlay Protocol(OVL) සිට BGN
лв0.0985946
1 Overlay Protocol(OVL) සිට HUF
Ft19.5439
1 Overlay Protocol(OVL) සිට CZK
1.230974
1 Overlay Protocol(OVL) සිට KWD
د.ك0.01791038
1 Overlay Protocol(OVL) සිට ILS
0.1901884
1 Overlay Protocol(OVL) සිට BOB
Bs0.402546
1 Overlay Protocol(OVL) සිට AZN
0.099178
1 Overlay Protocol(OVL) සිට TJS
SM0.5378948
1 Overlay Protocol(OVL) සිට GEL
0.1581014
1 Overlay Protocol(OVL) සිට AOA
Kz53.4738606
1 Overlay Protocol(OVL) සිට BHD
.د.ب0.02199418
1 Overlay Protocol(OVL) සිට BMD
$0.05834
1 Overlay Protocol(OVL) සිට DKK
kr0.3774598
1 Overlay Protocol(OVL) සිට HNL
L1.5366756
1 Overlay Protocol(OVL) සිට MUR
2.677806
1 Overlay Protocol(OVL) සිට NAD
$1.012199
1 Overlay Protocol(OVL) සිට NOK
kr0.595068
1 Overlay Protocol(OVL) සිට NZD
$0.1038452
1 Overlay Protocol(OVL) සිට PAB
B/.0.05834
1 Overlay Protocol(OVL) සිට PGK
K0.245028
1 Overlay Protocol(OVL) සිට QAR
ر.ق0.2123576
1 Overlay Protocol(OVL) සිට RSD
дин.5.9285108
1 Overlay Protocol(OVL) සිට UZS
soʻm694.5236984
1 Overlay Protocol(OVL) සිට ALL
L4.885975
1 Overlay Protocol(OVL) සිට ANG
ƒ0.1044286
1 Overlay Protocol(OVL) සිට AWG
ƒ0.105012
1 Overlay Protocol(OVL) සිට BBD
$0.11668
1 Overlay Protocol(OVL) සිට BAM
KM0.0985946
1 Overlay Protocol(OVL) සිට BIF
Fr171.57794
1 Overlay Protocol(OVL) සිට BND
$0.075842
1 Overlay Protocol(OVL) සිට BSD
$0.05834
1 Overlay Protocol(OVL) සිට JMD
$9.343151
1 Overlay Protocol(OVL) සිට KHR
235.241465
1 Overlay Protocol(OVL) සිට KMF
Fr24.5028
1 Overlay Protocol(OVL) සිට LAK
1,268.2608442
1 Overlay Protocol(OVL) සිට LKR
රු17.76453
1 Overlay Protocol(OVL) සිට MDL
L0.9970306
1 Overlay Protocol(OVL) සිට MGA
Ar262.79253
1 Overlay Protocol(OVL) සිට MOP
P0.4661366
1 Overlay Protocol(OVL) සිට MVR
0.898436
1 Overlay Protocol(OVL) සිට MWK
MK100.934034
1 Overlay Protocol(OVL) සිට MZN
MT3.730843
1 Overlay Protocol(OVL) සිට NPR
रु8.266778
1 Overlay Protocol(OVL) සිට PYG
413.74728
1 Overlay Protocol(OVL) සිට RWF
Fr84.53466
1 Overlay Protocol(OVL) සිට SBD
$0.4801382
1 Overlay Protocol(OVL) සිට SCR
0.8669324
1 Overlay Protocol(OVL) සිට SRD
$2.24609
1 Overlay Protocol(OVL) සිට SVC
$0.5093082
1 Overlay Protocol(OVL) සිට SZL
L1.0110322
1 Overlay Protocol(OVL) සිට TMT
m0.2047734
1 Overlay Protocol(OVL) සිට TND
د.ت0.172103
1 Overlay Protocol(OVL) සිට TTD
$0.3943784
1 Overlay Protocol(OVL) සිට UGX
Sh203.95664
1 Overlay Protocol(OVL) සිට XAF
Fr33.13712
1 Overlay Protocol(OVL) සිට XCD
$0.157518
1 Overlay Protocol(OVL) සිට XOF
Fr33.13712
1 Overlay Protocol(OVL) සිට XPF
Fr6.00902
1 Overlay Protocol(OVL) සිට BWP
P0.7835062
1 Overlay Protocol(OVL) සිට BZD
$0.11668
1 Overlay Protocol(OVL) සිට CVE
$5.5913056
1 Overlay Protocol(OVL) සිට DJF
Fr10.32618
1 Overlay Protocol(OVL) සිට DOP
$3.7518454
1 Overlay Protocol(OVL) සිට DZD
د.ج7.6110364
1 Overlay Protocol(OVL) සිට FJD
$0.1330152
1 Overlay Protocol(OVL) සිට GNF
Fr507.2663
1 Overlay Protocol(OVL) සිට GTQ
Q0.4468844
1 Overlay Protocol(OVL) සිට GYD
$12.2023944
1 Overlay Protocol(OVL) සිට ISK
kr7.35084

Overlay Protocol සම්පත්

Overlay Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Overlay Protocol වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Overlay Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Overlay Protocol (OVL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද OVL හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.05834 USD වේ.
OVL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
OVL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.05834 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Overlay Protocol හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
OVL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 636.68K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
OVL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
OVL හි සංසරණ සැපයුම 10.91M USD වේ.
OVL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.7841389069548613 USD ක ATH මිලක් OVL අත්කර ගති.
OVL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.10678946055291266 USD ක ATL මිලක් OVL අත්කර ගති.
OVL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
OVL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 65.21K USD වේ.
මේ වසර තුලදී OVL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව OVL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා OVL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

