OPTIMUS is inspired by Elon Musk’s newest creation. They are building a decentralised AI venture fund and incubator.

MEXC වෙතින් Optimus ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OPTIMUS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Optimus ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Optimus මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Optimus මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Optimus,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OPTIMUS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Optimusමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Optimus මිල ඉතිහාසය

OPTIMUSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OPTIMUSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Optimus මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Optimus (OPTIMUS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Optimus මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Optimus MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OPTIMUS දේශීය මුදල් වෙත

1OPTIMUS සිට VNDවෙත ₫ 804.10176 1OPTIMUS සිට AUDවෙත A$ 0.048608 1OPTIMUS සිට GBPවෙත £ 0.02352 1OPTIMUS සිට EURවෙත € 0.0279104 1OPTIMUS සිට USDවෙත $ 0.03136 1OPTIMUS සිට MYRවෙත RM 0.1342208 1OPTIMUS සිට TRYවෙත ₺ 1.2130048 1OPTIMUS සිට JPYවෙත ¥ 4.5685248 1OPTIMUS සිට RUBවෙත ₽ 2.522912 1OPTIMUS සිට INRවෙත ₹ 2.6803392 1OPTIMUS සිට IDRවෙත Rp 514.0982784 1OPTIMUS සිට KRWවෙත ₩ 43.737792 1OPTIMUS සිට PHPවෙත ₱ 1.7464384 1OPTIMUS සිට EGPවෙත £E. 1.571136 1OPTIMUS සිට BRLවෙත R$ 0.1759296 1OPTIMUS සිට CADවෙත C$ 0.0435904 1OPTIMUS සිට BDTවෙත ৳ 3.8127488 1OPTIMUS සිට NGNවෙත ₦ 50.176 1OPTIMUS සිට UAHවෙත ₴ 1.30144 1OPTIMUS සිට VESවෙත Bs 2.88512 1OPTIMUS සිට PKRවෙත Rs 8.8385024 1OPTIMUS සිට KZTවෙත ₸ 16.0243328 1OPTIMUS සිට THBවෙත ฿ 1.0420928 1OPTIMUS සිට TWDවෙත NT$ 0.9458176 1OPTIMUS සිට AEDවෙත د.إ 0.1150912 1OPTIMUS සිට CHFවෙත Fr 0.0260288 1OPTIMUS සිට HKDවෙත HK$ 0.244608 1OPTIMUS සිට MADවෙත .د.م 0.2913344 1OPTIMUS සිට MXNවෙත $ 0.6071296

Optimus සම්පත්

Optimus පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Optimus පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Optimus (OPTIMUS) හි මිල කීයද? Optimus (OPTIMUS)හි සජීවී මිල 0.03136 USD වේ. Optimus (OPTIMUS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Optimus හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.98M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OPTIMUSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.03136 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Optimus (OPTIMUS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Optimus (OPTIMUS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 95.03M USD වේ. Optimus (OPTIMUS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Optimus (OPTIMUS) හි ඉහළම මිල 0.62 USD වේ. Optimus (OPTIMUS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Optimus (OPTIMUS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 8.50K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

