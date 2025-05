Puffer (PUFFER) යනු කුමක්ද

Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.

MEXC වෙතින් Puffer ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Puffer ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PUFFER ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Puffer ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Puffer මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Puffer මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Puffer,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PUFFER හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Pufferමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Puffer මිල ඉතිහාසය

PUFFERහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PUFFERහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Puffer මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Puffer (PUFFER) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Puffer මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Puffer MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PUFFER දේශීය මුදල් වෙත

1PUFFER සිට VNDවෙත ₫ 5,912.8146 1PUFFER සිට AUDවෙත A$ 0.359736 1PUFFER සිට GBPවෙත £ 0.17295 1PUFFER සිට EURවෙත € 0.205234 1PUFFER සිට USDවෙත $ 0.2306 1PUFFER සිට MYRවෙත RM 0.986968 1PUFFER සිට TRYවෙත ₺ 8.919608 1PUFFER සිට JPYවෙත ¥ 33.619174 1PUFFER සිට RUBවෙත ₽ 18.549464 1PUFFER සිට INRවෙත ₹ 19.697852 1PUFFER සිට IDRවෙත Rp 3,780.327264 1PUFFER සිට KRWවෙත ₩ 321.61782 1PUFFER සිට PHPවෙත ₱ 12.842114 1PUFFER සිට EGPවෙත £E. 11.566896 1PUFFER සිට BRLවෙත R$ 1.295972 1PUFFER සිට CADවෙත C$ 0.320534 1PUFFER සිට BDTවෙත ৳ 28.036348 1PUFFER සිට NGNවෙත ₦ 368.96 1PUFFER සිට UAHවෙත ₴ 9.5699 1PUFFER සිට VESවෙත Bs 21.2152 1PUFFER සිට PKRවෙත Rs 64.992304 1PUFFER සිට KZTවෙත ₸ 117.831988 1PUFFER සිට THBවෙත ฿ 7.658226 1PUFFER සිට TWDවෙත NT$ 6.957202 1PUFFER සිට AEDවෙත د.إ 0.846302 1PUFFER සිට CHFවෙත Fr 0.191398 1PUFFER සිට HKDවෙත HK$ 1.79868 1PUFFER සිට MADවෙත .د.م 2.142274 1PUFFER සිට MXNවෙත $ 4.471334

Puffer සම්පත්

Puffer පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Puffer පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Puffer (PUFFER) හි මිල කීයද? Puffer (PUFFER)හි සජීවී මිල 0.2306 USD වේ. Puffer (PUFFER) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Puffer හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 23.59M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PUFFERහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2306 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Puffer (PUFFER) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Puffer (PUFFER) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 102.31M USD වේ. Puffer (PUFFER) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Puffer (PUFFER) හි ඉහළම මිල 1.0078 USD වේ. Puffer (PUFFER) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Puffer (PUFFER) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 45.86K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

