සජීවී NUMINE සඳහා අද මිල 0.09168 USD කි. NUMI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NUMI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

NUMI ගැන වැඩි විස්තර

NUMI මිල තොරතුරු

NUMI යනු කුමක්ද

NUMI ධවල පත්‍රිකාව

NUMI නිල වෙබ් අඩවිය

NUMI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NUMI මිල පුරෝකථනය

NUMI ඉතිහාසය

NUMI මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

NUMI-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

NUMI තත්කාල ගනුදෙනු

NUMI USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

NUMINE ලාංඡනය

NUMINE මිල(NUMI)

1 NUMI සිට USD සජීවී මිල:

$0.09168
$0.09168
+1.27%1D
USD
NUMINE (NUMI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:25:19 (UTC+8)

NUMINE (NUMI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.08574
$ 0.08574
පැය 24 පහළ
$ 0.0942
$ 0.0942
24H ඉහළ

$ 0.08574
$ 0.08574

$ 0.0942
$ 0.0942

$ 0.14584954023080834
$ 0.14584954023080834

$ 0.05706319497536665
$ 0.05706319497536665

-0.90%

+1.27%

+3.21%

+3.21%

NUMINE (NUMI) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.09168. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.08574 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0942 ක උපරිම අගයක් අතර NUMI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NUMIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.14584954023080834 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.05706319497536665 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NUMI පසුගිය පැය තුල, -0.90% කින්, පැය 24 තුල, +1.27% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +3.21% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

NUMINE (NUMI) වෙළඳපල තොරතුරු

No.932

$ 14.83M
$ 14.83M

$ 92.94K
$ 92.94K

$ 91.68M
$ 91.68M

161.78M
161.78M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

16.17%

BSC

NUMINE හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 14.83M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 92.94K වේ. මුළු සැපයුම 161.78M සමඟින් NUMI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 91.68M කි.

NUMINE (NUMI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා NUMINEහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0011497+1.27%
දින 30 යි$ +0.03074+50.44%
දින 60 යි$ +0.04168+83.36%
දින 90 යි$ +0.04168+83.36%
NUMINE අද මිල වෙනස

අද, NUMI එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0011497 (+1.27%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

NUMINE දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.03074 (+50.44%) කින් ඉහළ ගියේය.

NUMINE දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, NUMI එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.04168 (+83.36%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

NUMINE දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.04168 (+83.36%), කින් චලනය විය.

NUMINE (NUMI) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් NUMINE මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

NUMINE (NUMI) යනු කුමක්ද

NUMINE is on a mission to connect all the content in the world - games, videos, music, books, and more - to the blockchain world.

MEXC වෙතින් NUMINE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ NUMINE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NUMI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ NUMINE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ NUMINE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

NUMINE මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ NUMINE (NUMI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ NUMINE (NUMI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? NUMINE සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් NUMINE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

NUMINE (NUMI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NUMINENUMI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NUMI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

NUMINE (NUMI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

NUMINE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් NUMINE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NUMI දේශීය මුදල් වෙත

NUMINE සම්පත්

NUMINE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල NUMINE වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NUMINE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

NUMINE (NUMI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද NUMI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.09168 USD වේ.
NUMI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
NUMI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.09168 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
NUMINE හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
NUMI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 14.83M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
NUMI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
NUMI හි සංසරණ සැපයුම 161.78M USD වේ.
NUMI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.14584954023080834 USD ක ATH මිලක් NUMI අත්කර ගති.
NUMI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.05706319497536665 USD ක ATL මිලක් NUMI අත්කර ගති.
NUMI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
NUMI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 92.94K USD වේ.
මේ වසර තුලදී NUMI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව NUMI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා NUMI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:25:19 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$0.09168
$102,364.00

$3,366.56

$1.2493

$158.01

$1.0003

$102,364.00

$3,366.56

$158.01

$2.2356

$1.0003

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.011128

$30.40

$0.009693

$4.499

$0.007987

$0.1113

$0.00002162

