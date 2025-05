AnkrNetwork (ANKR) යනු කුමක්ද

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

MEXC වෙතින් AnkrNetwork ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ AnkrNetwork ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ANKR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ AnkrNetwork ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ AnkrNetwork මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

AnkrNetwork මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AnkrNetwork,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ANKR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AnkrNetworkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AnkrNetwork මිල ඉතිහාසය

ANKRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ANKRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AnkrNetwork මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AnkrNetwork (ANKR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AnkrNetwork මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AnkrNetwork MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ANKR දේශීය මුදල් වෙත

1ANKR සිට VNDවෙත ₫ 506.40975 1ANKR සිට AUDවෙත A$ 0.0306125 1ANKR සිට GBPවෙත £ 0.0148125 1ANKR සිට EURවෙත € 0.0175775 1ANKR සිට USDවෙත $ 0.01975 1ANKR සිට MYRවෙත RM 0.08453 1ANKR සිට TRYවෙත ₺ 0.76472 1ANKR සිට JPYවෙත ¥ 2.8785625 1ANKR සිට RUBවෙත ₽ 1.5869125 1ANKR සිට INRවෙත ₹ 1.6911925 1ANKR සිට IDRවෙත Rp 323.77044 1ANKR සිට KRWවෙත ₩ 27.62235 1ANKR සිට PHPවෙත ₱ 1.10047 1ANKR සිට EGPවෙත £E. 0.98987 1ANKR සිට BRLවෙත R$ 0.11139 1ANKR සිට CADවෙත C$ 0.0274525 1ANKR සිට BDTවෙත ৳ 2.3950825 1ANKR සිට NGNවෙත ₦ 31.6 1ANKR සිට UAHවෙත ₴ 0.818835 1ANKR සිට VESවෙත Bs 1.817 1ANKR සිට PKRවෙත Rs 5.5491575 1ANKR සිට KZTවෙත ₸ 10.081585 1ANKR සිට THBවෙත ฿ 0.6582675 1ANKR සිට TWDවෙත NT$ 0.5958575 1ANKR සිට AEDවෙත د.إ 0.0724825 1ANKR සිට CHFවෙත Fr 0.0163925 1ANKR සිට HKDවෙත HK$ 0.15405 1ANKR සිට MADවෙත .د.م 0.1842675 1ANKR සිට MXNවෙත $ 0.3829525

AnkrNetwork සම්පත්

AnkrNetwork පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AnkrNetwork පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද AnkrNetwork (ANKR) හි මිල කීයද? AnkrNetwork (ANKR)හි සජීවී මිල 0.01975 USD වේ. AnkrNetwork (ANKR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? AnkrNetwork හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 197.50M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ANKRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01975 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. AnkrNetwork (ANKR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? AnkrNetwork (ANKR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 10.00B USD වේ. AnkrNetwork (ANKR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, AnkrNetwork (ANKR) හි ඉහළම මිල 0.2162561 USD වේ. AnkrNetwork (ANKR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? AnkrNetwork (ANKR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 591.41K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.