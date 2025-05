NuNet (NTX) යනු කුමක්ද

NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad.

NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad.



NuNet මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ NuNet,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NTX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ NuNetමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

NuNet මිල ඉතිහාසය

NTXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NTXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ NuNet මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

NuNet (NTX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

NuNet මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් NuNet MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NuNet සම්පත්

NuNet පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NuNet පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද NuNet (NTX) හි මිල කීයද? NuNet (NTX)හි සජීවී මිල 0.01927 USD වේ. NuNet (NTX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? NuNet හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 9.71M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NTXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01927 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. NuNet (NTX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? NuNet (NTX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 504.08M USD වේ. NuNet (NTX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, NuNet (NTX) හි ඉහළම මිල 0.17988 USD වේ.

