Nimiq (NIM) යනු කුමක්ද

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

MEXC වෙතින් Nimiq ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Nimiq ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NIM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Nimiq ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Nimiq මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Nimiq මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Nimiq,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NIM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Nimiqමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Nimiq මිල ඉතිහාසය

NIMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NIMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Nimiq මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Nimiq (NIM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Nimiq මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Nimiq MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NIM දේශීය මුදල් වෙත

1NIM සිට VNDවෙත ₫ 24.974334 1NIM සිට AUDවෙත A$ 0.0015097 1NIM සිට GBPවෙත £ 0.0007305 1NIM සිට EURවෙත € 0.00086686 1NIM සිට USDවෙත $ 0.000974 1NIM සිට MYRවෙත RM 0.00416872 1NIM සිට TRYවෙත ₺ 0.03767432 1NIM සිට JPYවෙත ¥ 0.1419118 1NIM සිට RUBවෙත ₽ 0.0783583 1NIM සිට INRවෙත ₹ 0.08324778 1NIM සිට IDRවෙත Rp 15.96721056 1NIM සිට KRWවෙත ₩ 1.3584378 1NIM සිට PHPවෙත ₱ 0.05428102 1NIM සිට EGPවෙත £E. 0.04885584 1NIM සිට BRLවෙත R$ 0.00547388 1NIM සිට CADවෙත C$ 0.00135386 1NIM සිට BDTවෙත ৳ 0.11841892 1NIM සිට NGNවෙත ₦ 1.5584 1NIM සිට UAHවෙත ₴ 0.040421 1NIM සිට VESවෙත Bs 0.089608 1NIM සිට PKRවෙත Rs 0.27451216 1NIM සිට KZTවෙත ₸ 0.49769452 1NIM සිට THBවෙත ฿ 0.03240498 1NIM සිට TWDවෙත NT$ 0.02938558 1NIM සිට AEDවෙත د.إ 0.00357458 1NIM සිට CHFවෙත Fr 0.00080842 1NIM සිට HKDවෙත HK$ 0.0075972 1NIM සිට MADවෙත .د.م 0.00904846 1NIM සිට MXNවෙත $ 0.01883716

Nimiq සම්පත්

Nimiq පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Nimiq පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Nimiq (NIM) හි මිල කීයද? Nimiq (NIM)හි සජීවී මිල 0.000974 USD වේ. Nimiq (NIM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Nimiq හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 12.74M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NIMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000974 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Nimiq (NIM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Nimiq (NIM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 13.08B USD වේ. Nimiq (NIM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Nimiq (NIM) හි ඉහළම මිල 0.005965 USD වේ. Nimiq (NIM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Nimiq (NIM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 3.46K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

